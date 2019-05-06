Пожар в заповеднике «Хакасский»: угрожает ли огонь Агафье Лыковой

С утра из заповедника «Хакасский» пришли новости: накануне на участке Чазы загорелась тайга. Пожар охватил больше десятка гектаров, линия огня растянулась на 12 километров. Оперативная группа заповедника, лесники и инспекторы, были брошены на тушение. Из ближайшего селения Чаркова прибыли пожарные. 11 человек боролись с огнем несколько часов, до самой ночи, локализовали его. А сегодня ликвидируют остатки.

И сразу первая мысль: а что с Агафьей Лыковой? Не угрожает ли опасность таежной отшельнице и ее соседу послушнику Георгию? Они ведь живут на территории заповедника, в такой таежной глубинке, куда просто так не доедешь, не доплывешь. В такое время года только вертолетом и можно добраться. Волей неволей начинаешь переживать.

Но Виктор Непомнящий, директор заповедника «Хакасский», рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск по телефону:

- Не переживайте, лесной пожар Агафье Карповне не угрожает, он от нее очень далеко. Мы внимательно за этим следим. Ее таежная заимка у нас под особым контролем.

Пожар произошел недалеко от границы заповедника, в 26 километрах от села Чаркова, в зоне доступа человека. Предварительная причина пожара – человеческий фактор, неосторожное обращение с огнем. Может, кто-то разводил костер и не засыпал его после себя. Или нарочно поджег сухостой.

Таежная отшельница очень бережно относится к природе. Фото Светланы Казиной

Добавим, что с каждым днем на территории Хакасии фиксируется все больше лесных пожаров. По информации, которую предоставила пресс-служба правительства республики, за минувшие выходные ликвидировано 20 степных пожаров и 18 палов травы. С 30 апреля по 5 мая в Хакасии зарегистрировано 7 лесных пожаров, все – в южной части региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

К домику отшельницы Агафьи Лыковой вплотную подобрался настырный медведь

Агафья Лыкова, знаменитая таежная отшельница, вновь просит о помощи. Недавно она осталась одна: монах-старовер с Урала, отец Гурий, который прожил на заике долгое время и во всем был помощником, заболел (грыжа). Его срочно вывезли на Урал, где благополучно прооперировали. (Подробности)

На заимку к Агафье Лыковой после лечения вернулся послушник отец Георгий. А в ближайшее время к отшельнице полетит вертолет – с посылками и новыми окнами для избушки.

После нового года об отшельнице Агафье Лыковой еще ничего не было слышно. Последние новости – январь 2018: послушник Георгий заболел, да так сильно, что пришлось вызывать вертолет, везти его в больницу (подробнее)

Осталась без помощи: Агафья Лыкова ищет подругу с «большой земли»

Агафья Лыкова осталась без помощника. Об этом сообщила в соцсетях фотограф с Алтая Светлана Казина. После нового года, 15 января, она отправилась навестить 74-летнюю отшельницу. (Подробности)

Отец вымолил у тайги: Агафья Лыкова рассказала легенду о своем рождении

Агафья любит рассказывать такую легенду о своем рождении. Когда ее матери было уже за сорок, пришла пора родить четвертого ребенка, и она двое суток не могла разрешиться от бремени. (Подробности)