На заимку к Агафье Лыковой после лечения вернулся послушник отец Георгий

После нового года об отшельнице Агафье Лыковой еще ничего не было слышно. Последние новости – январь 2018, - когда Агафья Карповна, - Отец Георгий заболел, да так сильно, что пришлось вызывать вертолет, везти его в больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/699722" frameborder="0"></iframe> Агафья Лыкова читает молитву.

Как встретила знаменитая отшельница весну? По-прежнему ли она среди тайги – одна? С этими вопросами мы позвонили в заповедник «Хакасский» – его сотрудники много лет «курируют» Агафью.

- Недавно, в феврале, отец Георгий вернулся, - рассказывает Ульяна Потылицына, пресс-секретарь заповедника. – Лечил он, насколько нам известно, зубы, и в целом здоровье поправил. В 2016 году назад его, послушника, рекомендовал священник старообрядческой церкви отец Владимир. Прожил он недолго и ушел назад, на большую землю. Правда, в 2018-м, снова вернулся и вроде бы навсегда. Отец Георгий – нелюдимый, мало разговаривает, живет по соседству. Но и Агафьи, мы знаем, характер непростой. В теплое время года нам чаще удается бывать на заимке, навещать Агафью во время плановых вылетов примерно раз в месяц (конечно, это не спецрейсы).

Агафья Лыкова. Фото: Заповедник Хакасский

Сейчас планируется рейс кемеровчан - осенью прошлого года губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев прилетал познакомиться с ней – привез с собой продукты, сено и комбикорм для коз, кухонную утварь и щенка Цветочка (кстати, пес уже вырос и стал отличным охранником). Тогда Сергей Цивилев обратил внимание, что в доме окна старые, стекла местами треснутые, из щелей продувает. Подумал тогда, что надо бы их заменить. Сейчас новые окна уже готовы, осталось только привезти их на заимку и установить, - что в скором времени и будет сделано. Прилетит, кстати, с «делегацией» от администрации Кемерово и родственник Лыковой, он-то и будет менять окна.

А вообще, вы даже не представляете, сколько к нам обращаются людей с просьбой выдать им разрешение поехать к Агафье, просят проводить к ней. Как появляется новая публикация про нее – и посетители толпами едут, звонят. Они даже не представляют, что это такое. Мы им объясняем: это темнохвойная непроходимая тайга, высокогорье, можно заблудиться с концами. Единственная дорога – водная, но и ее не всякий пройдет. И когда люди понимают реалии, они передумывают.

Ульяна Потылицына, пресс-секретарь заповедника: «Подругу для Агафьи ищут» 00:00 00:00

СПРАВКА КП

Агафья Лыкова – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденной геологами в 1978 году в Западных Саянах. Многие годы отшельники старались уберечь семью от влияния мира. К моменту обнаружения их было пять: глава семейства Карп Иосифович, сыновья Саввин (45 лет), Димитрий (36 лет) и дочери Наталья (42 года), Агафья (34 года). В 1981 году один за другим умерли трое из детей (Саввин, Димитрий и Наталья), а в 1988 году ушел из жизни Карп Иосифович.

Открыл миру семью таежных робинзонов Лыковых Василий Михайлович Песков - легендарный журналист «Комсомольской правды». В 1982 году на страницах «Комсомолки» вышла первая часть очерка о сибирских отшельниках. История эта стала известной в каждом доме. И эту тему Василий Михайлович вел практически до самой смерти в 2013 году.

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