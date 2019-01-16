Осталась без помощи: Агафья Лыкова ищет подругу с «большой земли»

Агафья Лыкова осталась без помощника. Об этом сообщила в соцсетях фотограф с Алтая Светлана Казина. После нового года, 15 января, она отправилась навестить 74-летнюю отшельницу. Прилетела с оказией. Увы, заболел послушник Георгий, который до недавнего времени делил с бабушкой житье-бытье. Прислали вертолет, чтобы забрать его в больницу. Сколько понадобиться мужчине, чтобы оклематься, неизвестно. Поэтому Агафья Карповна передала на «большую землю» просьбу – очень нужна помощница.

- Людички, уважаемые, перепостите эту просьбу от Агафьи Лыковой, пожалуйста, - пишет Светлана. - Агафья давно просит себе подружку. Ну как подружку? Скорее, помощницу или послушницу.

В домике Агафьи. Фото: Светлана КАЗИНА.

Женщина сразу предупреждает: Карповна – человек непростой. Даже неуживчивый. Характер своеобразный, уклад жизни нестандартный плюс многолетняя привычка к уединению. Поэтому помощница должна быть закаленной:

- Желательно, женщина деревенского уклада, которая знает, что такое свой дом, отсутствие электричества, отопления и воды. Не боящаяся жизни в условиях дикой природы, отсутствия людей, благ цивилизации. Любящая уединение, себя и Бога. Женщина со стальным стержнем, как у Агафьи. Никто не просит переезжать туда навсегда. Сможет такой человек продержаться лет пять, как, например, послушница Надежда, и слава Богу! Меньше - тоже молодец.

Помощница должна быть со стальным стержнем. как и сама отшельница. Фото: Светлана КАЗИНА.

Напомним, вся жизнь Агафьи прошла в таежном тупике на реке Еринат. Помощники меняются, а она проводит там год за годом. Держит свое хозяйство – коз, курочек, кошек. Сама отпугивает зачастившего в огород медведя – петардами.

Правда, отшельницу не оставляют. У нее регулярно бывают инспекторы заповедника «Хакасский» - доставляют припасы, чистят снег… А недавно прилетал в гости глава Кемеровской области Сергей Цивилев. Привез продукты и подарки, главный из которых – маленький щенок. Чтобы вырос и защищал хозяйку от медведя. Сейчас Агафья не расстается с малышом, она зовет его Цветочком.

С маленьким щенком, подаренным губернатором Кемеровской области, Карповна не расстается. Фото: Светлана КАЗИНА.

СПРАВКА КП

Агафья Лыкова – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденной геологами в 1978 году в Западных Саянах. Многие годы отшельники старались уберечь семью от влияния мира. К моменту обнаружения их было пять: глава семейства Карп Иосифович, сыновья Саввин (45 лет), Димитрий (36 лет) и дочери Наталья (42 года), Агафья (34 года). В 1981 году один за другим умерли трое из детей (Саввин, Димитрий и Наталья), а в 1988 году ушел из жизни Карп Иосифович.

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На таежной заимке Агафьи Лыковой перед новым годом побывали гости с «большой земли». Проведать 74-летнюю отшельницу приехала ее старая знакомая – алтайский фотограф Светлана Казина. Прибыла с подарками – теплым бельем, холстяными мешочками для трав, свечками…

Они на одной волне – общаются очень доверительно. И в какой-то момент бабушка Агафья поделилась с гостьей легендой о своем рождении. Впрочем, по порядку. Приводим рассказ Светланы целиком. (Подробности).

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Зимой на таежной заимке Агафьи Лыковой житье еще суровее. И скотину нужно обиходить, и старенький домик. Хоть есть у 74-летней отшельницы подмога – послушник Георгий – тем не менее приходится несладко. (Подробности)

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Агафья Лыкова, знаменитая таежная отшельница, вновь просит о помощи. Недавно она осталась одна: монах-старовер с Урала, отец Гурий, который прожил на заике долгое время и во всем был помощником, заболел (грыжа). Его срочно вывезли на Урал, где благополучно прооперировали. Но пока помощи в тяжелом труде ждать 74-летней Агафье не от кого, да еще и хищник подступил к самой заимке. Все ближе, ничего не боясь, подходит медведь... (Подробнее).

Глава Хакасии назвал Агафью Лыкову «великой нагрузкой»

- Бабушка Агафья не является носителем никаких великих дел. Бабушка Агафья и так нагрузка великая для многих. Она проживает в заповедной зоне и там бывать нельзя никому. У меня мама, царствие небесное, говорила: «Сынок, это несправедливо, я всю жизнь на государство работала, но ко мне вертолеты не летают». (Подробнее)