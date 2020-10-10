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Общество

«Он не любил меня уже 2 месяца»: 11-летний бойфренд бросил родившую в 14 лет подругу, объявившую его отцом ребенка

Любовь двух школьников из Красноярского края шокировала многих, но чувства прошли после рождения малышки
Ольга КОСТИНА
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Мальчик начал упрекать подругу, что ребенок не его Фото: соцсети

Мальчик начал упрекать подругу, что ребенок не его Фото: соцсети

Теперь статус «Отношения с 11-леткой» для 14-летней Вики* (имя изменено по законодательству) их Железногорска не актуален. На ее странице в instagram значится «МАТЬ В 13» и «Мать одиночка в 13».

«Он реально бросил тебя?», - подписчики все не могут успокоиться.

Увы, да. Этой love story с самого начала предсказывали такой финал.

Про своего друга молодая мама больше писать не хочет Фото: соцсети

Про своего друга молодая мама больше писать не хочет Фото: соцсети

Напомним, история любви двух школьников прогремела в январе 2020 года. Девочке 13 лет, ее парню – 10. Ждут ребенка… будущие родители вмиг стали героями популярных программ на федеральных каналах.

Это фото появилось на странице Вики* после шоу Фото: соцсети

Это фото появилось на странице Вики* после шоу Фото: соцсети

Оба твердили: «У нас любовь, всегда будем вместе». Когда специалисты озвучили «вердикт» - предполагаемый отец еще не может быть отцом, будущая мама и глазом не моргнула – он и все тут!

Прошла любовь... Фото: соцсети

Прошла любовь... Фото: соцсети

Уже позже она призналась в соцсетях: был другой. 15-летний парень из ее школы. Она не хотела, но он настоял. В итоге сейчас подросток под следствием. Ему грозит срок за изнасилование.

А Вика* родила. 16 августа в 10 утра в перинатальном центре Красноярска на свет появилась здоровая девочка – Эми.

Молодая мама часто выкладывает фото с малышкой Фото: соцсети

Молодая мама часто выкладывает фото с малышкой Фото: соцсети

Все честь по чести. Встречать молодую маму и дочку приехал «отец». С огромным букетом, поцелуями и объятьями. На фотографиях, правда, он выглядел, как старший ребенок Вики*, которая после рождения дочки стала будто взрослее.

Подписчики знали, какой у малышки вес, рост, как спит, что кушает. Но ничего про отношения между ее «родителями». Тишина.

Школьник встречает любимую после роддома Фото: соцсети

Школьник встречает любимую после роддома Фото: соцсети

Потом был отпуск в Крыму. Вся семья в сборе - Вика с дочкой, подруга, ее мама, папа и брат. Море, пляж, новые знакомства. А как же любимый? У него школа.

Многие переживали: как такая крошка перенесет дорогу? После прилета подробный отчет на странице в соцсети:

«Вот и первое Милино путешествие. Весь перелет спала. Я ей закрыла ушки, чтобы не заложило. За эту неделю отдыха наела она себе щечки. В следующем году в конце лета планируем опять съездить в Крым и отметить там Милин годик».

Молодая мама в Крыму Фото: соцсети

Молодая мама в Крыму Фото: соцсети

И снова. А где же «папа»? Вика* отмахивалась. Писала, что расскажет позже. Приводила десятки причин: слишком долгий разговор, не о чем рассказывать, все сложно. Потом не выдержала и выложила все как есть, не стесняясь в выражениях:

Мальчик просто боялся сказать, что разлюбил Фото: соцсети

Мальчик просто боялся сказать, что разлюбил Фото: соцсети

«Ему сказали, что я лезла к бывшему. А он тупо взял и поверииил. А потом оказалось, что он не любил меня уже 2 месяца, но не мог найти момента, чтоб бросить. Он говорит, что это его не его дочь и он не обязан к ней приходить. Да, да, да, в курсе, что ему 11. Но зачем надо было клясться, что даже если мы расстанемся, то будет приходить к ней, он даже пост про это писал. А в итоге просто вот так взять и… Тем более я ему сто раз говорила, что если он не хочет участвовать в ее жизни, то не надо. Чтоб он сразу это сказала, потому что потом Миля уже все понимать будет. И тут он был типо да, а потом бац и исчез. Это же просто травма для ребенка будет. И я понимаю, какого это жить без отца… Так что, слава богу, что он щас … а не потом».

Столько событий в одном фото Фото: соцсети

Столько событий в одном фото Фото: соцсети

Фото: Мария ЛЕНЦ

И тут понеслось.

«Ты серьезно верила, что он будет с тобой до конца жизни?».

«Чего и следовало ожидать».

«Все нормально он сделал, он ребенок, ему всего 10 лет…».

Молодая мама на подобные высказывания не реагирует. Но не терпит хамства и грубости по отношению к дочери, сразу ставит недругов на место.

Мама и дочь в церкви Фото: соцсети

Мама и дочь в церкви Фото: соцсети

А сегодня у нее снова новости. Фотография из церкви. Вика* в скромном платье и платке держит на руках свою малышку. Девочку крестили. И уже более 400 комментариев. Хорошие и не очень. Жизнь продолжается.

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