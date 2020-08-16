«Принесли мою кроху»: забеременевшая в 13 лет школьница из Красноярского края показала свою новорожденную дочь

Школьница с ужасом вспоминает, как прошли роды Фото: соцсети

Новое трогательное фото в сториз instagram 14-летней Вики* из Железногорска (Красноярский край). С ней рядом ее новорожденная дочь. Молодая мама написала: «Принесли мне мою кроху».

14-летняя мама и ее новорожденная дочь Фото: соцсети

Напомним, школьница родила дочку 16 августа около 10 часов утра. Об этом она сообщила подписчикам, а после сказала, что будет отдыхать. Лишь к вечеру она начала публиковать короткие видеоролики, в которых рассказала о том, как прошли роды и как сейчас себя чувствует:

«Я не могу отойти от этого. Все тело болит, я порвалась на родах. Это адская боль, ничего не могу. Мне прокололи пузырь, потом поставили обезболивающее в спину часов в 12. Я спала 7 утра, а потом начались жуткие схватки. Я думала, что сдохну. О боже! Малышку забрали, чтобы посмотреть все ли хорошо».

И вот сейчас мама и дочь вместе. Вика* счастливо улыбается и обнимает кроху. Они знакомятся.

Напомним, о беременности 13-летней девочки все узнали в январе этого года. Все были шокированы. Но еще больший эффект произвело ее заявление о том, что отцом ребенка является ее 10-летний друг Саша*. Дети не скрывали свои отношения. Наоборот, в соцсетях время от времени появлялись совместные фотографии, на которых они обнимались и целовались. Они даже статусы сделали одинаковые: «состою в гражданском браке».

Девочка уверена, что ее друг будет вместе с ней воспитывать дочь Фото: соцсети

Юная парочка приняла участие в одной из программ на федеральном телеканале. Уже тогда эксперты сделали выводы на основании проведенных анализов, что мальчик не может быть отцом ребенка. Но девочка отмахнулась: «Какая разница? Все равно будем воспитывать его вместе, он готов помогать».

Дома уже все готово к встрече с малышкой Фото: соцсети

Позже она призналась, что забеременела от другого парня. Это 15-летний учащийся из ее школы, который, якобы, подкараулил ее в подъезде и взял силой. Сейчас он находится под домашним арестом. Ведь, чтобы его обвинить, нужны данные экспертизы. А ее можно сделать только после рождения ребенка. И вот этот момент настал.

*- имена детей изменены по законодательству.

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