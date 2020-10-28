Анатолию Быкову предъявлено обвинение Фото: Мария ЛЕНЦ

Анатолию Быкову предъявлено обвинение в подстрекательстве к совершению убийства по найму (ч. 4 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следователи предполагают, что еще в 2004 году Быков задумал убить 42-летнего предпринимателя из Красноярска, являвшегося учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов. С сентября по октябрь 2004 года он пригласил одного из своих знакомых к себе в дом, находящийся в поселке Удачный и предложил его убить. Мужчина согласился выполнить «просьбу» за 50 тысяч долларов.

- Быков выразил готовность заплатить оговоренную сумму, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и РХ. - После достигнутой договоренности киллер стал выслеживать потерпевшего и в утреннее время 18 января 2005 года около спуска к гаражному массиву, расположенному у дома № 66 по улице Ады Лебедевой города Красноярска, из пистолета ТТ произвел в мужчину не менее четырех смертельных выстрелов. При дальнейшей встрече Анатолий Быков заплатил знакомому за убийство учредителя фирмы часть денежных средств в сумме 10 тысяч долларов США.

Анатолию Быкову предъявлено обвинение Фото: ГСУ СК РФ по краю и РХ

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на дальнейший сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Напомним, за лето бывшему депутату было предъявлено три обвинения по тяжким статьям. Самое первое, за которое его задержали 7 мая этого года в особняке в Соснах, - это организации убийства бывших подельников Александра Наумова и Кирилла Войтенко. Оно произошло в 1994 году. Исполнитель убийства и бывший друг Быкова Владимир Татаренков, отсидев свой срок, дал на него показания. По этому делу Быкова «отпустили под домашний арест». Но тут же арестовали вновь по подозрению в организации убийства бизнесмена Андрея Неколова, которая произошла в январе 2005 года. Он занимался переработкой цветных металлов, деревообработкой и намеревался запустить в Красноярске завод по переработке бытовых отходов. Мог составить конкуренцию Быкову, за что его и могли расстрелять прямо в центре города. Именно по этому делу и было предъявлено сегодня обвинение.

Есть еще два уголовных дела, которые были предъявлены, когда бывший Быков находился в СИЗО. Одно из них - организация преступного сообщества в 90-х годах. Второе - подстрекательство к убийству вице-президента федерации бокса края Андрея Грабовского в 2004 году. Киллер 1 ноября 2004 года подкараулил свою жертву по дороге в поселок Овинный, но Грабовский сумел скрыться.

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