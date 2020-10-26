В Красноярске начался суд над «Церковью последнего завета»

Виссарион называл себя Иисусом Фото: Алена МАРТЫНОВА

Знаменитая «Церковь Последнего Завета», которую создал бывший минусинский милиционер Сергей Тороп (Виссарион), может прекратить свое существование. И это своего рода сенсация - церковь просуществовала почти 30 лет, и вдруг, как гром среди ясного неба - обыски, арест Виссариона и двух его ближайших сподвижников, наконец, прокуратура выступила с иском о ликвидации религиозной организации. Первое заседание прошло 26 октября 2020 года в краевом суде в закрытом режиме (из-за пандемии коронавируса так сейчас рассматриваются все дела). Как жила община Виссариона и чем завершился сегодняшний процесс в материале «Комсомолки».

Угрожает интересам общества

Доводы прокуратуры: «деятельность этой религиозной организации угрожает интересам общества и государства, посягает на личность, права и свободы граждан, влечет за собой причинение ущерба нравственности, здоровью граждан». Поэтому «Церковь Последнего Завета» требуют исключить из Единого государственного реестра юридических лиц.

Напомним, ранее следователи задержали Сергея Торопа (Виссариона), а также его приближенных – Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. В городе Солнца, где живут сподвижники Виссариона, прошли обыски.

22 сентября в Курагинском районе задержали Сергея Торопа (Виссариона) и его помощников. Фото: Александр СТАРОВЕРОВ / facebook.com

«Установлено, что с 1991 по 22 сентября 2020 года Сергей Тороп (Виссарион), Вадим Редькин и Владимир Ведерников осуществляли руководство религиозным объединением - Курагинской местной религиозной организацией «Церковь Последнего Завета». При этом Тороп именовал себя Сыном Божьим «Христом» под именем Виссарион», - говорится в официальном сообщении СКР.

Материалы в отношении троих задержанных рассматриваются в Новосибирске (расследование в виду особой сложности и важности с самого начала вели новосибирцы) - всех троих доставили сюда из Курагино на вертолете под усиленной охраной, где по решению суда арестовали. Тороп, Редькин и Ведерников пробудут под стражей ориентировочно до 22 ноября. В дальнейшем им планируется предъявить обвинения в совершении преступлений по статье УК РФ «Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам».

А вот судьба общины решается в Красноярске.

Как зародилась община

В 1991 году бывший гаишник Сергей Тороп провозгласил себя Иисусом Христом и привел своих последователей в глухую тайгу. В место не тронутое цивилизацией и людьми. Он построил «Город Солнца» на берегу озера Тиберкуль в Курагинском районе Красноярского края и создал Единую объединяющую веру, объединяющую уже существующие религии.

Обряд виссарионовцев Фото: Олег БУХАРОВ

Почти пять лет ушло на то, чтобы построить первое поселение - «Обитель рассвета» или Тиберкуль. Позднее его и стали называть «Город солнца». Руководителем или главой города назначаются по очереди мужчины, их называют папами. Они ведут все хозяйство и распределяют между семей продукты, другие товары первой необходимости и решают, кого пускать в гости.

Приверженцев общины много. Здесь много интеллигенции, творческих людей, умных, с высшим образованием. Когда-то они все отказывались от «мирской» жизни, продавали квартиры и ехали сюда, чтобы стать последователями нового «миссии». Есть и публичные люди. Чаще всего упоминается звезда девяностых, исполнительница хита «Мальчик мой» Светлана Владимировская. Со своими пятью детьми она живет в деревне Петропавловка.

Большая часть виссарионовцев живет в деревнях Курагинского района - Жаровск, Черемшанка, Петропавловка, Можарка. Центры последователей Виссариона есть в Болгарии, Молдове, Белоруссии, Казахстане, Латвии, а также в Германии и США.

Официально община Виссариона зарегистрирована, как «Курагинская местная религиозная организация Церковь Последнего Завета». Об этом имеется соответствующая запись на сайте организации. Там же подробно расписано их жизнеустройство:

«Община строится на базе совместного труда, в созидании во благо ближних, во благо Земли, восславляя Имя Бога руками и сердцами своими, в стремлении, прежде всего, изменить себя, строить новые взаимоотношения, основанные на любви, доверии, взаимопонимании, приятии друг друга и заботе друг о друге, как Единой человеческой Семьи, на основе духовных Истин, изложенных в «Последнем Завете» Учителя Виссариона. Общинное жизнеустройства основано на четырех составляющих: Единое устремление, Единое понимание, Единое идейное и информационное пространство, Единое действие».

В Городе Солнца нет единого архитектурного стиля — каждый может строить дом себе по душе. Аккуратные, минималистичные домики из бруса соседствуют с большими особняками. В «зажиточных» домах современная кухня, телевизор, хорошая бытовая техника, теплый туалет и вода.

Здесь каждое утро проходит литургия, на которую приходят только мужчины. Это храм, где они молятся под открытым небом, а потом проводят небольшое собрание.

В общине все очень четко структурировано, регламентировано, расписано по деталям. В поселках последователей Виссариона запрещено употреблять алкоголь, мясо, рыбу, сахар, мед, молочные продукты. Ничего и никого в жертву не приносят.

В общине Виссариона около 4,5 тысячи человек Фото: Валерий БЕКЕШИН

Преподносится, что доверие друг между другом - важнейшая составляющая в жизни общины. Но зато процветало доносительство. Каждый адепт мечтал выслужиться перед «Учителем». Самая страшная кара - изгнание. Провинившегося отправляли в «свободное плавание» ни с чем.

Одна из главных проблем - отсутствие медицинского обслуживания. В 2002 году в туберкулезном диспансере умер мальчик. Его родители - виссарионовцы тогда подписали документ, запрещающий кормить сына даже бульоном.

«Рождение» Виссариона

В одном из писем 18-летний Сергей Тороп написал: «Если я не стану известным всему миру - я и жить на Земле не смогу».

По его словам, «повязка спала с глаз», когда ему было 30 лет. Он назвал себя проводником бога на земле Виссарионом. Сергей Тороп обладает огромным даром внушения, да еще и обучался специальным методикам воздействия на людей, поэтому быстро собрал вокруг себя много последователей.

Виссарион издал книгу со своим учением - «Последний завет». Основано оно на смеси различных религий: буддизма, индуизма, язычества и даосизма.

Все участники Церкви Последнего Завета живут в ожидании конца света, дата которого постоянно смещается. Чтобы спастись, нужно неукоснительно следовать его заветам.

В храме Фото: Валерий БЕКЕШИН

Сам же основатель общины Виссарион позволял себе жить на широкую ногу: отдых за границей, дорогие машины, обслуга в доме. А потом «Учитель» оставил свою жену с пятью детьми и начал жить с совсем юной новой избранницей. И он ничего не нарушил, никаких нравственных законов. Ведь в общине разрешены любовные треугольники, у одного мужчины может быть две жены. От обоих браков у Виссариона есть дети.

Тороп обладает огромной властью. Последователи не могут принять какое-то самостоятельное решение по духовным вопросам. Своего Иисуса Христа они слушаются беспрекословно, любой его приказ сразу выполняется.

Царь не настоящий?

В общине введены летоисчисление и календарь, согласно которым Новая эпоха Рассвета началась с момента рождения Виссариона, то есть с 14 января 1961 года. Празднуются только три праздника: 14 апреля - официально День Земли (неофициально — день зачатия Виссариона), 18 августа - день падения Царства Силы и добрых плодов (неофициально - день путча) и 14 января - Рождество Виссариона «Христа» (неофициально - день рождения Сергея Торопа).

Вот что писал красноярец спецкор, фотограф международного агентства Reuters Илья Наймушин после того, как побывал на одном из праздников в Городе Солнца:

«В том, что Виссарион - именно лже-Христос нет никаких сомнений. Любой человек мало-мальски сведущий в истории и философии религии с легкостью разрушит виссарионовские претензии на божественность. Как это сделал, например, известный богослов Андрей Кураев, написав о своей беседе с Виссарионом. Кстати, по словам Кураева, после того как Виссарион потерпел полное фиаско в ходе интервью с ним на богословские темы, приближенные Торопа пытались изъять у него записи - не силой, конечно, но сам факт показателен».

Виссарионовцы отстроили общину с домами и храмом Фото: Валерий БЕКЕШИН

Последователи Виссариона же убеждены, что он «Второе пришествие Христа». Христианские церкви утверждают, что Виссарион - шарлатан, лжехристос и лжепророк.

В феврале 2020 года в общине прошли обыски. Силовики нагрянули в местную школу по делу о коррупции и мошенничестве. Проводились обыски в семьях, изымали компьютеры и книги. Осенью все повторилось, только на сей раз «верхушку» повязали.

В краевом суде 26 октября за два часа рассмотрели ходатайства сторон и отложили процесс на 14 декабря.

Адвокат защиты Иван Хорошев пояснил журналистам:

- Основание отложения следующее - у нас около 20 вопросов к прокуратуре сейчас. Мы просим конкретизировать иск, просим конкретизировать период времени, указать конкретные действия или конкретные обстоятельства со ссылкой на материалы дела. И прокуратура взяла время на подумать и процесс отложился. Это действительно оправдано, потому что и прокуратуре нужно ответить на наши вопросы. И нам нужно, исходя из ответов прокуратуры, готовить свои возражения.

КОМПЕТЕНТНО

Что будет, если общину закроют?

Юрист Николай Алмаев (Красноярск):

- Каких-то серьезных последствий для людей исключение из юридического реестра не принесет. Никто же не выгонит людей с тех мест, где они построили дома, имеют хозяйство. Понятно, что они там и будут жить, но это не даст им возможности религиозные обряды, которые предусмотрены церковью последнего завета проводить. Надо понимать, на основании чего прокуратура предъявила такой иск. Если только потому, что ее руководители арестованы? Но ведь это не говорит о том, что сама организация влечет незаконные действия в отношении этих людей. Уголовное дело сейчас расследуется в отношении конкретных людей, которые (по версии следствия) совершали незаконные действия. Если все формально в этой организации нормально (нет признаков экстремизма, незаконных высказываний в уставе), то никаких, по сути, нарушений нет. Но, поскольку прокуратура исходила из чего-то, то это однозначно одним судебным заседанием не закончится. Будут предоставляться документы, материалы свидетелей. Думаю, адвокаты будут отстаивать, что церковь была создана законно. Если суд вынесет решение не в пользу общины, то тогда эта религиозная организация больше не сможет взаимодействовать с государством и получать разрешение на определенные виды деятельности. А именно: получать льготы и субсидии ( как было, например, на одну из их школ) вести коммерческую деятельность, проводить выставки, продажи, вести бизнес, заготавливать лес.

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