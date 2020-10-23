Видео задержания Анатолия Быкова в Красноярске опубликовал Следственный комитет

Повторное задержание Анатолия Быкова. Стоп-кадр видео СК

Анатолий Быков сначала не поверил, когда судья зачитал свое решение: отпустить его под домашний арест. Даже произнес:

- Ваша честь, вы меня удивили.

Накануне, 22 октября, в краевом суде заслушивалась апелляция защиты бизнесмена на содержание под стражей. Казалось бы, адвокаты сделали все, чтобы его выпустили под домашний арест. Уверяли: Быков не собирается покидать город и страну, не намерен влиять на свидетелей и на ход следствия. Напирали на то, что преступление, в котором его обвиняют – организация двойного убийства 26-летней давности – не является тяжким.

В результате судья принял сенсационное решение, но радость оказалась недолгой – Анатолий Быков так и не доехал до дома. Прямо в СИЗО к нему подошли силовики и задержали его на 48 часов, в течение которых новый суд примет новое решение о дальнейшем содержании под стражей. Следственный комитет опубликовал видео: вот подозреваемый выходит с пакетами из дверей и ставит их в машину. После этого на него вновь надевают наручники, затем сажают в салон автомобиля и перевозят в другой изолятор.

Кстати, бросается в глаза отсутствие средства индивидуальной защиты у подследственного. Чье-то упущение, которое нужно исправить: ранее Анатолий Быков уже подвергался опасности, у его бывшего соседа по камере подозревали коронавирус.

Напомним, что задержали криминального авторитета 90-х годов 7 мая в его особняке в Соснах. Тогда ему предъявили обвинение в организации убийства своих подельников Александра Наумова и Кирилла Войтенко. Это произошло в 1994 году.

Затем в ходе следствия ему было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества.

А 25 августа следственный комитет возбудил новое уголовное дело – в организации убийства поселке Удачном бизнесмена Андрея Неколова, которое произошло в январе 2005 года. По данным из открытых источников, Некол занимался переработкой цветных металлов, деревообработкой и намеревался запустить в Красноярске крупное предприятие – завод по переработке бытовых отходов. Но на них же претендовали люди «Петровича», так что, получается, Некол перешел ему дорогу. Расправа была быстрой и жестокой. Бизнесмена расстреляли прямо в центре Красноярска. Правда, киллер получил лишь пятую часть от обещанного.

И еще одно преступление, в котором подозревают Анатолия Быкова – подстрекательство к убийству вице-президента федерации бокса края Андрея Грабовского в 2004 году. Киллер 1 ноября 2004 года подкараулил свою жертву по дороге в поселок Овинный, но Грабовский сумел скрыться. Спустя годы, отбыв срок, киллер дал показания на Быкова.

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- Убрать – то есть?

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