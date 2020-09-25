«Поджег шторы – пламя распространилось моментально»: подозреваемым в гибели четырех человек при пожаре в частной клинике предъявлено обвинение

В Красноярске подозреваемым в гибели четырех человек при пожаре в частной клинике предъявлено обвинение. Фото: Мария ЛЕНЦ

Подозреваемым в гибели четырех пациентов при пожаре в частной наркологической клинике «Чистый город» предъявлено обвинение. Трагедия произошла рано утром 17 сентября в самом центре Красноярска, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России.

Напомним, ее причиной стал поджог. На кадрах видео с камер наблюдения видно: один из пациентов – 61-летний Дмитрий Е. подпалил штору в палате. Никто не успел ничего сделать – пламя распространялось слишком быстро… Подозреваемого нашли в Козульском районе, завели на него уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Один из пациентов поджег штору. Фото: стоп-кадр видео СК.

При выборе меры пресечения Дмитрий клялся, никакого пожара вообще не помнит. Он много пил, в клинику отправила жена: «Перед пожаром медсестра поставила укол. Помню потом, полтора часа стоял на улице. И родственники увезли в Козульку».Там его и задержали.

Вторая подозреваемая – 45-летняя Ольга Б., директор клиники. Изучив документы, следователи обнаружили: «Чистый город» мог право оказывать только амбулаторную помощь. Но никак не стационарную. В тот же день возбудили дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Так что взяли под стражу и директора.

Оба останутся в СИЗО еще два месяца. Фото: стоп-кадр СК.

- Также было установлено, что в клинике допущены нарушения в области пожарной безопасности, в результате чего была несвоевременно организована эвакуация, - добавляют в СК.

… Обоих подозреваемых суд отправил в СИЗО на два месяца. А уже буквально через неделю после пожара было предъявлено обвинение. Пациенту – в убийстве четверых, директору – в оказании опасных услуг, повлекшем смерть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пока все спали, поджег штору»: задержан предполагаемый виновник гибели четырех пациентов в красноярском наркоцентре

В Красноярском крае задержан подозреваемый в поджоге частной наркологической клиники «Чистый город», в результате чего погибли четыре пациента. 61-летний житель Красноярска пытался скрыться на территории Козульского района, когда его схватили полицейские.

У него дрожат руки, еле ходит. Первым делом мужчина показывает наколку на руке. Ему предстоит объяснить причины своего поступка. На допросе он в качестве подозреваемого. Следователи намерены выйти в суд с ходатайством, об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу (подробнее).

Установлена причина пожара в частной наркологической клинике Красноярска, где погибли 4 человека: пациент устроил поджог

По записи с камер внутреннего видеонаблюдения клиники следователи установили, что один из пациентов ночью поджог свою подушку и наблюдал, как пламя разгорается. Через минуту в палату забежал другой пациент, и попытался потушить огонь, но у него ничего не получилось (подробнее).

«У них есть курилка, где дым столбом»: что рассказала родственница пациента клиники, где при пожаре погибли четыре человека

Располагается в самом центре города, солидная вывеска, свой сайт, дорогая реклама. Лечение наркомании, алкоголизма, психотерапия. Речь идет о наркологической клинике «Чистый город». Той самой, в которой рано утром 17 сентября произошел страшный пожар, унесший жизни четырех пациентов. Их личности до сих пор не установлены. Тела сильно обгорели, потребуется генетическая экспертиза (подробнее).

В Красноярске задержали директора наркологической клиники, где при пожаре погибли четыре человека

Следователи возбудили уголовное дело по статье части 3 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Сейчас 45-летнюю женщину-руководителя допрашивают следователи. Также опрашиваются свидетели и очевидцы происшествия. Вызвали на допрос других сотрудников клиники (подробнее)

Появилось видео пожара в красноярском частном наркоцентре, в котором погибли четыре пациента

Вереница пожарных машин, скорые, полицейские. В МЧС опубликовали видео с места пожара, в котором погибли четыре человека, еще двое пострадали. Напомним, возгорание в частной наркологической клинике «Чистый город» (учреждение расположено на первом и цокольном этажах жилого дома на проспекте Мира, 115а) произошло около 4 часов утра. Уже известно, что очаг возгорания в одном из кабинетов клиники (подробнее).