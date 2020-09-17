Причина пожара в наркологической клинике в Красноярске 17 сентября 2020

В частной наркологической клинике «Чистый город» произошел пожар, в котором погобли 4 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

В МЧС рассказали о возможных причинах пожара в частной наркологической клинике «Чистый город» в Красноярске, где 17 сентября 2020 года произошел пожар (погибли 4 человека).

- Предварительная причина пожара - короткое замыкание в светильнике. Но это не значит, что она подтвердится после окончания расследования причин пожара. Расследование будет длиться до 10 дней (возможно около месяца). Но да, предположительно, причиной пожара в частной наркологической клиники стало короткое замыкание проводки, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Напомним, сегодня 17 сентября в 04.35 в дежурную часть поступило сообщение о возгорании жилого дома на проспекте Мира, 115 "а". Люди заметили, что дым идет из частной наркологической клиники «Чистый город». Прибывшим на место ЧП пожарным удалось спасти из горящего дома 16 человек, а во время тушения пожара спасатели обнаружили тела четырех пациентов клиники. Два человека госпитализированы.

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Вереница пожарных машин, скорые, полицейские. В МЧС опубликовали видео с места пожара, в котором погибли четыре человека, еще двое пострадали. Напомним, возгорание в частной наркологической клинике «Чистый город» (учреждение расположено на первом и цокольном этажах жилого дома на проспекте Мира, 115а) произошло около 4 часов утра. Уже известно, что очаг возгорания в одном из кабинетов клиники (подробнее).

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Следователи возбудили уголовное дело по статье части 3 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Сейчас 45-летнюю женщину-руководителя допрашивают следователи. Также опрашиваются свидетели и очевидцы происшествия. Вызвали на допрос других сотрудников клиники (подробнее)