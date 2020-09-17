«Когда начинаешь работать сообща, все получается»: в Норильске на «круглом столе» обсудили ликвидацию майской аварии

В Норильске на «круглом столе» обсудили ликвидацию майской аварии. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Авария, которая произошла 29 мая на ТЭЦ-3 (принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании), вызвала большой резонанс. Норильск оказался в центре пристального внимания экологов, общественников, ученых, депутатов. И если поначалу все сводилось к критике и поискам виновных, то сейчас пришло объективное понимание, что необходимо определить реальные границы проблемы, а ее решение должно быть многосторонним и многоходовым. И, что еще важнее, нужно найти первопричины. Под таким тезисом накануне, 16 сентября, в Норильске состоялся «круглый стол», инициатором которого стала Общественная палата северного города.

- Я, как руководитель города, сегодня несу ответственность за все происходящее. И буду делать все для предотвращения подобных ситуаций. Наша задача сейчас найти причины, чтобы исключить повторение подобных ситуаций в будущем, - мотивировал собравшихся на диалог и.о. главы Норильска Николай Тимофеев.

Перекачка завершена

Что происходит сегодня на ТЭЦ-3. Гендиректор Норильско-Таймырской энергетической компании Сергей Липин доложил: с акватории реки Амбарной собрано и откачано более 25 кубометров водно-топливной смеси. Ее собирали в мягкие полимерные емкости, затем – беспрецедентный факт – построили 40 километров временного трубопровода до хвостохранилища «Лебяжье», на сепарацию. Сорбентом обработали 125 километров береговой линии и более 238 тысяч квадратных метров загрязненной территории. Спасатели до сих пор находятся на Амбарной – собирают немногие остатки дизтоплива, останутся здесь до самых холодов.

В лагере спасателей на реке Амбарной. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Подчеркнем еще раз, что реакция «Норникеля» на аварию была незамедлительной. Уже на второй день на место стали съезжаться специалисты по подобным ЧП, причем лучшие в стране. Не отказал никто, к кому компания обратилась за помощью, сама компания взяла на себя транспортировку людей и оборудования. По цифрам выходит: общая численность спасательной группировки составила около 700 человек и 240 единиц техники.

Возле ТЭЦ собрали весь загрязненный грунт, перевезли в крытый амбар, там надежно – не размоет дождями. Подбирают методику переработки этого грунта. А сам аварийный резервуар уже демонтировали до бетонного фундамента. Следственный комитет, Ростехнадзор и специалисты «Норникеля» взяли пробы бетона – определяют, что стало причиной разрушения. Сделали тепловые замеры вокруг. Пока что склоняются к одной версии: подвела вечная мерзлота, в последние годы она стала таять.

Для транспортировки водно-топливной смеси построено 40 километров временных трубопроводов.Фото предоставлено компанией "Норникель"

Интересы коренных народов

Каковы планы компании относительно восстановления экосистемы, пострадавшей от разлива нефтепродуктов?

- На самом деле программа обширная и мне понадобится несколько часов, чтобы ее рассказать. Но я постараюсь уложиться в 5 минут, - говорит старший вице-президент «Норникеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров. – Программу уже направили на согласование в Межведомственную комиссию, созданную по приказу Миприроды. Над ней работала специализированная организация. Все предложения базируются на лучших и доступных технологиях. А их своевременная реализация позволит свести к минимуму нанесенный окружающей среде ущерб.

Мы не должны забывать о коренном населении Таймыра, ведь было нарушено их традиционное природопользование. Какие планы у «Норникеля» на сегодня по восстановлению и развитию традиционного природопользования малых народов? Этот вопрос также прозвучал на «круглом столе». На самом деле компания и раньше уделяла внимание экономическому и социально-культурному развитию коренных малых народов севера. Сейчас разработали новую, углубленную программу, направленную на поддержание промыслов. К примеру, коренные народы Таймыра – рыбаки и оленеводы, поэтому для них планируется строительство цехов по переработке оленины и рыбы. Хорошая идея организации мастерских для изготовления этнических одежды, обуви, сувениров, которые, к слову, имеют спрос на «большой земле». И так далее.

Однако Андрей Бугров справедливо отметил:

- Те инициативы, которые реализуют «Норникель», не являются чем-то новым. Это продолжение долгосрочной программы, которую мы начали гораздо ранее. Происшествие с разливом топлива затмило достижения и усилия, которые осуществлялись многие годы. А ведь в 2016 году был закрыт никелевый завод, экологическая ситуация в городе улучшилась. И это не единичный пример.

Причиной повреждения резервуара могло стать растепление вечной мерзлоты. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Экспедиция даст ответы на главные вопросы

О Большой норильской экспедиции на «круглом столе» говорили много и часто. 38 ученых разных направлений из 14 научных институтов Сибирского отделения Российской академии наук в течение августа собирали пробы воды, почвы, донных отложений, проводили различные замеры, проделали расстояние в 1000 километров от места аварии на ТЭЦ-3 до самого Карского моря. Увезли с собой в лаборатории около 2 тонн ценнейшего груза для исследований.

- Такого комплексного масштабного подхода к изучению Арктики на моей памяти не было, да и на памяти моих старших коллег, - рассказывает Николай Юркевич, руководитель полевого отряда, сотрудник новосибирского Института нефтегазовой геологии и геофизики. – Нам важно понять две вещи. Во-первых, размер реального ущерба, нанесенного экологии во время последней аварии. И во-вторых, каков общий общем загрязнений, накапливаемых в течение последних ста лет.

Работы на месте аварии начались буквально на следующий день. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Полный отчет ученые подготовят к концу текущего года. В нем они сформулируют модель устойчивого и безопасного взаимодействия человека с окружающей средой, определят стратегии бережного природопользования и освоения ресурсов. По итогу этим могут воспользоваться все предприятия, работающие за Полярным кругом.

Но уже сейчас ученые готовы прояснить некие спорные моменты. Директор экологического фонда Сибирского федерального университета Михаил Гладышев перед участниками круглого стола рассказал о реальностях местного рыболовства. По словам ученого в северных реках и озерах не было богатого изобилия рыбы – не позволяет кормовая база. Поэтому он предлагает: нужно построить завод не по разведению ценных промысловых пород рыб, а по их выращиванию. Учитывая популярность северной рыбы в стране, это будет большой вклад в экономику Таймыра.

Ученые собрали более 2 тонн проб на расстоянии тысячи километров от Норильска до Карского моря. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Добавим, что одной экспедицией дело не закончится. «Норникель» подписал с Сибирским отделением РАН соглашение о комплексном исследовании Арктики. Это выгодно для обеих сторон. Крупнейший производитель цветных и драгоценных металлов намерен разработать программу дальнейшего развития с учетом изменения климата. Что касается науки, то, как сказал председатель СО РАН Валентин Пармон, «будущего у российской науки без союза с бизнесом нет».

И напоследок – кто платит

Александр Закондырин, заместитель Общественного совета Минприроды России, подвел итоги мероприятия и акцентировал внимание на участии самих норильчан:

- В разработку программы по ликвидации ущерба включены различные научные, природоохранные организации, чиновники всех уровней – участвовать могут все, кто желает. И хотелось бы видеть участие общественности Норильска, людей, который здесь живут и могут проконтролировать реализацию этой программы. Из Москвы кажется, что здесь все достаточно близко, что Карское море недалеко от Норильска. А на самом деле это огромная территория и надо ставить реалистичные задачи, чтобы получить реалистичные результаты – то есть полную реабилитацию экосистемы.

На сегодня весь загрязненный грунт вывезен в крытый ангар. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Сейчас идет оценка ущерба, решение будет выносить суд. Однако «Норникель», не дожидаясь цифр и оценок, уже приступил к ликвидации последствий. Уже вложено около 10 миллиардов рублей. Когда будет принята программа, по словам Александра Закондырина, будут определены и источники финансирования. Все, что связано с ликвидацией аварии, будет оплачивать НТЭК («дочка» «Норникеля»).

Все, что связано с накопленным экологическим ущербом – это средства федерального бюджета в рамках проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Для этого регион, муниципалитет – в данном случае Таймыр, через правительство Красноярского края, сможет подать заявку в Минприроды на финансирование таких работ.

- Нужно понимать, что есть ущерб от аварии, а что есть накопленный экологический ущерб, который копился десятки лет, который не связан с этой аварией. Цель Большой норильской экспедиции – как раз научно разобраться в хронологии событий и определить реальные экологические проблемы Таймыра.

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