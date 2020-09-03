«Поручил убить и помогал скрываться»: Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в Красноярске

Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Бывший криминальный авторитет 90-х, а потом бизнесмен, политик, меценат… В Красноярске Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинение в организации двойного убийства в 1994-м году.

Напомним, экс-депутата Заксобрания края задержали 7 мая. По версии следствия, в первой половине 94 года у Быкова произошел конфликт с Александром Наумовым, который был членом его группировки. По мнению Наумова, «Петрович» якобы несправедливо распределял доходы от их деятельности - большую часть денег оставлял себе. Через некоторое время перед машиной Быкова прогремел взрыв, предположительно он решил, что это дело рук Наумова и его приятеля Войтенко. Значит, их нужно ликвидировать.

Операцию Быков поручил Владимиру Татаренкову. За Наумовым и Войтенко была установлена слежка, рассказывает тот. 24 июля 1994 года, когда они ехали на машине по Свердловскому району, киллеры - Сергей Бакуров и Владимир Чучков – расстреляли автомобиль из автомата и пистолета.

Сейчас бизнесмен находится в СИЗО. Фото: Мария ЛЕНЦ

Бакурова приговорили к пожизненному лишению свободы, Чучков до сих пор в розыске. Владимиру Татаренкову в 2012 году дали 13 лет колонии, он вышел на свободу в конце августа нынешнего года. «Татарин» (еще один экс-авторитет 90-х) стал главным свидетелем по делу Быкова. Спустя много лет он дал показания против него. А, оказавшись на свободе, подтвердил их:

- Подтверждаю, что 18 июня 1994 года Быков Анатолий Петрович поручил убить двух человек. После убийства помогал нам скрываться. Я никого не сдавал, я все отрицал – это было линией моей защиты, только поэтому. А сейчас я пришел к выводу: каждый должен ответить за свое. Показания, которые я дал, подтверждаю в полном объеме, настаиваю на них и готов подтвердить в суде.

В самое ближайшее время обвиняемый, его защита и потерпевшие начнут изучение материалов следствия. К слову, Быков находится в СИЗО до начала октября. Он обвиняется не только в убийстве Наумова и Войтенко. Политика подозревают в нескольких преступлениях – «Руководстве преступным сообществом», «Умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах по предварительному сговору». А недавно ему инкриминировали новое убийство по найму. На днях стало известно: Быков может быть заказчиком еще одной расправы – 15-летней давности.

Особняк Анатолия Быкова. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Летом 2004 года в поселке Удачный он приказал убить 42-летнего Андрея Неколова, руководившего компанией по утилизации промышленных отходов. Пообещал за это 50 тысяч долларов, - озвучивают следователи свою версию произошедшего. – Киллер дал согласие, начал следить за потенциальной жертвой. И утром 18 января 2005 года неподалеку от спуска к гаражам на улице Лебедевой, 66 убил мужчину из пистолета ТТ. Сделал, как минимум, четыре выстрела. Но после убийства получил от Быкова лишь пятую часть от обещанного гонорара.

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