В одном из регионов России ожидаются морозы до -50 градусов

В одном из городов России ожидаются морозы до -50 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В одном из городов России ожидаются морозы до -50 градусов. Такую информацию озвучили специалисты Гидрометцентра России. Речь идет об Якутске, где уже завтра, 12 декабря, столбик обычного уличного термометра «упадет» до минимальной отметки и остаться там на несколько дней, пока не придет циклон.

Да что там Якутск – в Республике Саха, между прочим, находится полюс холода. Правда, где именно – в городе Верхоянске или селе Оймяконе, ученые не уточняют. Но там еще морознее, чем в столице. В ночь на субботу прогнозируется до -56 градусов. В Верхоянске до-53 градусов. По словам специалистов, морозы начались на северо-востоке Якутии и постепенно спускаются на юг и юго-восток. В некоторых точках температура воздуха уже на 10 градусов ниже нормы.

Во многих городах республики уже отменили занятия в школах. Медики советуют воздерживаться от прогулок на улице. А спасатели настоятельно просят не совершать длительных поездок на автомобилях за город. Ведь расстояния там такие, что порой на сотню километров нет ни одного населенного пункта, где можно было бы обогреться.

Синоптики предупредили жителей о приближающемся холоде Фото: Мария ЛЕНЦ

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