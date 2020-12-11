«Чтобы не околеть в -40, сожгли колесо»: в Якутии спасли замерзающих на трассе в машине четырех людей Фото: Мария ЛЕНЦ

Минувшей ночью в Алданском районе Якутии (это километров 400 от города Якутска на юго-запад, в сторону Нерюнгри) морозы трещали в прямом смысле слова. По сводке синоптиков было -40, но в реальности вполне могло быть и ниже. Около часу ночи – звонок в МЧС по линии экстренной помощи 112. В трубке дрожащий голос, у звонившего зубы отбивали мелкую барабанную дробь: «Машина сломалась, помогите, у меня трое пассажиров, мы не сможем сами уехать. Мы скоро тут околеем».

Из Алдана тут же выехали спасатели районного пожарно-спасательного гарнизона. Летели, можно сказать, как на пожар, а то и быстрее – в такой мороз счет тоже может идти на минуты. Ехать пришлось, к счастью, недалеко.

- Неисправный автомобиль «Тойота Спринтер» был обнаружен на дороге муниципального значения Якокут – Алдан в 7 километрах от населенного пункта. Пассажиры и водитель находились на улице, - рассказал Григорий Колданов, начальник Алданского пожарно-спасательного гарнизона.

Чтобы хоть как-то обогреться, путешественники достали запасное колесо и подожгли его. Горящая резина чадила, жутко и неприятно воняла, но выбирать не приходилось, так что люди выбрали единственно правильный способ, чтобы выиграть время.

- Перед поездкой в дальний путь следует проверить техническое состояние транспортного средства. Также в дорогу рекомендуется взять с собой все необходимое для мелкосрочного ремонта и теплую одежду, чтобы иметь возможность какое-то время находиться вне салона транспортного средства. Всегда надо помнить, что на случай происшествий есть единый телефон экстренных служб 112, звонки на который можно осуществлять даже при отсутствии в телефоне сим-карты, в случае отсутствия сети и при отрицательном балансе, - призвал в конце Григорий Колданов.

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