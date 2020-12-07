В Якутии зафиксировали 50-градусные морозы

В Якутии установилась холодная погода Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутию пришли 50-градусные морозы. И это стало причиной большой беды. Напомним, в ночь на 5 декабря в 120 километрах от якутского села Томтор Оймяконского района на заброшенной дороге участковый обнаружил обледеневшую иномарку, а в ней двое 18-летних парней, которых искали почти неделю. Один замерз насмерть, второй сильно обморозился, его спасают якутские врачи.

Машина, в которой нашли пропавших парней из Магадана Фото: СК Якутии

Выяснилось, что друзья направлялись в Магадан, но заблудились и заехали в глушь, где у них «полетел» радиатор. Оба были одеты не по сезону – легкие курточки, кроссовочки. Они даже не смогли выйти из машины в такой мороз, чтобы разжечь костер. Просто сидели и ждали помощи.

Как сообщили 7 декабря специалисты регионального управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, самые низкие температуры отмечались как раз в улусах Верхоянья и Оймяконья.

В Якутии все в морозной дымке Фото: соцсети

По данным пунктов наблюдения в Батагае и Усть-Мома (Момский район) похолодало до -46 градусов, в Верхоянске до -49 градусов, в Усть-Нере и Оймяконе столбик термометра опустился до -50 градусов. В столице республики Якутске небольшой снег, ветер северный 2-7 метров в секунду, температуру воздуха от -22 до -24 градусов.

Известно, что подобная погода сохранится также 9 и 10 декабря. Синоптики прогнозируют, что в первом зимнем месяце средняя месячная температура воздуха в большинстве улусов Якутии составит от -35 до -41 градуса. Помимо низких температур ожидаются сильные ветры, метели и туманы. Месячное количество осадков ожидается около нормы.

А вот коренных жителей Якутии такие прогнозы не пугают. Они пишут в сетях: «Ну, наконец-то зима пришла!». Бывало и хуже. В Оймяконе в 1933 году был зафиксирован рекорд низкой температуры -67,7 градусов.

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В ночь на 5 декабря в 120 километрах от якутского села Томтор Оймяконского района на заброшенной дороге участковый наткнулся на одиноко стоящую иномарку. Машина вся обледенела, покрылась инеем, стекла замерзли. По всем признакам, стоит так уже не один день. Полицейский заглянул в салон, а там двое парней: один мертв, второй не мог пошевелиться от холода. Это были 18-летние Сергей Устинов и Владислав Истомин, которые пропали еще 28 ноября (подробнее).