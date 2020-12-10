В Якутске из-за сильных морозов отменили уроки в школах

Якутию сковали декабрьские морозы Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице Якутии из-за сильных морозов 10 декабря отменили уроки для учащихся с 1 по 5 классы - актированный день независимо от смены. Об этом сообщили в управлении образования Якутска.

В настоящее время школьники будут обучаться с использованием дистанционных технологий.

По данным Якутского УГМС, температура воздуха в четверг опустилась до -42 градусов. Будет преимущественно без осадков, туман, ветер переменный 1-3 метра в секунду. Скорее всего, и следующий день ученики начальных классов проведут дома. Столбики термометров ночью опустятся до -44 градусов, днем ожидается -42 градуса.

В других районах Якутии еще холоднее. Например в Верхоянске и Оймяконе температура воздуха ниже 50 градусов.

- А у нас сейчас очень холодно, ночью и утром доходит до -57, днем теплеет до -51, - рассказала Айгылан, жительница Оймяконского района. - Мы люди привычные, кто в пуховиках, кто в шубах, но на работу же идти надо.

И пока потепление не предвидится. Зима только набирает обороты. По предварительным прогнозам синоптиков, 12 декабря будет без осадков, местами морозные туманы, ветер слабый. Температура воздуха ночью -43-48, днем -40-45, на северо-востоке, севере ночью и днем -48-53, в низинах -53-58. На юге, юго-западе, Колыме и побережье Арктики ночью -37-42, местами -30-35, днем -34-39, местами -24-29 градусов.

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