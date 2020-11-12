Невролог: коронавирус может привести к серьезным осложенияим в работе мозга

Со стороны головного мозга возможны грубые повреждения в виде энцефалитов или, казалось бы, незначительных осложнений – снижение памяти, внимания, нарушение обоняния, координации Фото: Артем КИЛЬКИН

Число заболевших COVID-19 в Красноярском крае растет с каждым днем, но есть и излечившиеся. Как поддержать здоровье после болезни?

Часто про вирусные заболевания (грипп, ОРВИ) говорят, что не так страшна сама болезнь, сколько осложнения, которые она может вызвать. Ковид и сам по себе протекает тяжело, и вызывает осложнения.

О последствиях перенесенного коронавируса и правилах восстановления здоровья корреспонденту «КП-Красноярск» рассказала заведующая Центром медицинской реабилитации краевой клинической больницы, врач-невролог Светлана Русал.

Какие осложнения может вызывать коронавирус?

- Доказано, что коронавирусная инфекция прежде всего поражает легкие, вызывая двусторонние пневмонии с серьезным повреждение легочной ткани. Также вирус может воздействовать на сердечную мышцу – возникают миокардиты, нарушение сократительной способности сердца, нарушение ритма и проводимости. Со стороны головного мозга возможны грубые повреждения в виде энцефалитов или, казалось бы, незначительных осложнений – снижение памяти, внимания, нарушение обоняния, координации. Вирус может повлиять на работу почек – страдает ткань органа, нарушаются его функции, возможна острая почечная недостаточность. Нарушение функций органов сохраняется даже тогда, когда острый период заболевания коронавирусом прошел, острый иммунный ответ организма купирован, вторичное микробное поражение тоже прекращено на фоне антибиотикотерапии. Однако если повреждение тканей произошло, то начинается склероз ткани, нарушение передачи нервных импульсов, нарушение ритма сердца. Все возможные осложнения еще не известны, тем более пока неизвестны отдаленные последствия.

Осложнения появляются у всех переболевших, или это зависит от индивидуальных особенностей организма, общего состояния здоровья?

- Мы знаем, что кто-то переносит коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, кто-то практически не ощущает себя больным. Конечно, в первую очередь это связано с сопутствующими заболеваниями, возрастом. Но не всегда. Безусловно, большую роль играют индивидуальные особенности организма. Над изучением этих особенностей, я думаю, работают ученые во многих странах. Но если у человека есть хронические заболевания, какие-то индивидуальные особенности, то на это мы не всегда можем повлиять. Однако существуют те моменты в нашем выздоровлении, которые зависят от нас самих. Что-то зависит от грамотно подобранного лечения и медикаментозной профилактики осложнений, что-то зависит от устранения вредных привычек, которые значительно ухудшают течение заболевания, например, курение, а что-то – от двигательной активности, питания и даже общего эмоционального настроя.

Светлана Русал. Фото: Краевая клиническая больница

Как узнать, есть ли у тебя осложнение? Возможно, что симптомы ухудшения здоровья проявляются не сразу?

- Как правило, есть некие клинические проявления, какое-то нарушение функции. Обычно, когда мы получаем выписку после болезни, там имеется индивидуальный для каждого пациента план профилактики осложнений и рекомендации по обследованиям. Общих рекомендаций я дать не могу, все очень индивидуально. Кому-то рекомедуют пройти МСКТ легких через месяц, кому-то анализ крови или мочи. Кому-то рекомендуют обследования, касающиеся хронического заболевания. Повторюсь, этот перечень индивидуален.

Как долго происходит полное восстановление организма после ковида?

- Понятно, что при легком течении заболевания риск осложнений более низкий. Но мы, к сожалению, не знаем еще отдаленных последствий этого заболевания. Коронавирусная инфекция очень сильно влияет на иммунитет, на свертывающую систему крови. Есть пациенты, у которых течение заболевания было очень тяжелым, повреждение легких на 75-100% в остром периоде, а проявлений тяжелой дыхательной недостаточности нет. Есть другая картина – повреждение легких небольшое, но люди имеют одышку, плохо переносят нагрузку, очень быстро устают. Поэтому мы опять говорим об индивидуальных особенностях организма, конкретные сроки по скорости восстановления назвать невозможно.

Что вы рекомендуете людям, которые перенесли заболевание: изменить режим питания, какими физическими упражнениями можно заниматься?

- В России вышла уже вторая версия методических рекомендаций по реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию. В ней использован опыт не только отечественных реабилитологов, но и зарубежный опыт. В Центре медицинской реабилитации краевой клинической больницы на базе этих рекомендаций разработана краткая «методичка» для пациентов, выписывающихся из нашего инфекционного госпиталя. Мы постарались сделать ее максимально краткой и понятной. Из госпиталя выписываются пациенты, перенесшие тяжелую форму заболевания, но часть рекомендаций подойдет и амбулаторным пациентам.

Рекомендации для пациентов, перенесших новую короновирусную инфекцию COVID-19:

- При выздоровлении от инфекции, поражающей легкие, требуется укреплять мышцы, благодаря которым мы дышим. К таким мышцам относятся диафрагма и мышцы грудной стенки. Задача пациента после выписки из стационара – укрепить эти мышцы, обеспечить их максимальную работоспособность. Это повысит насыщение крови кислородом, улучшит общее состояние, будет способствовать более раннему восстановлению.

- Нужно следить за позиционированием тела. Старайтесь находиться в положении сидя с прямой спиной настолько долго, насколько можете в течение дня. Длительное лежание на спине может привести к потере мышечного тонуса и другим медицинским проблемам.

- Больше ходите, насколько позволяют силы и регулярно меняйте положение тела: первая неделя после выздоровления по 5 минут 5 раз в день, вторая - по 10 минут 3 раза в день, третья - по 15 минут 3 раза в день.

- Практикуйте диафрагмальное дыхание. Исходное положение – лежа на спине, под головой подушка, согните колени в коленях. Положите одну руку на грудь, другую на живот, сделайте глубокий вдохи носом, причем должны подниматься и грудная клетка, и живот. Выдох ртом. Дышите в комфортном ритме, без напряжения, медленно.

- Встаньте прямо, опустите руки вдоль тела. Выполняйте движения ходьбы с высоким подниманием бедра и активной работой рук, маршируйте, дышите свободно. Так сделайте шагов 10.

- В том же исходном положении: поднимайте вверх плечи и делайте вдох, на выдохе опустите плечи. При этом упражнении выдох делайте более продолжительный. Выполните 5-6 раз.

- Стойте прямо, разведите руки в стороны и выполняйте круговые движения прямыми руками назад. Постепенно увеличивайте амплитуду движений. Сделайте 3 повтора, затем до 10 повторов.

- В положении стоя разведите руки в стороны, до уровня плеч, затем отставьте одну ногу назад и сделайте вдох. На выдохе вернитесь в исходное положение. Постепенно увеличивайте глубину вдоха и выдоха.

- Упражнение на ходьбу: ходите в среднем темпе поочередно на носках, пятках, боковых поверхностях стоп. В каждой позиции стоп делайте 8-10 шагов.

- Во время упражнений контролируйте свое состояние, заведите дневник - проверяйте и записывайте свой пульс до, во время и после выполнения упражнений. Это необходимо для отслеживания ответа вашего организма на физические упражнения.

- Если почувствуете усиление одышки, чувство стеснения в груди, головокружение, головную боль, повышение температуры, ухудшение состояния, прекратите занятия!

Общие рекомендации для восстановления здоровья

- Улучшайте свое эмоциональное и психологическое состояние с помощью физических упражнений.

- Следите за рационом: здоровое питание поможет организму лучше справиться со стрессом.

- Обязательно завтракайте! В течение дня питание должно быть сбалансированным и полноценным.

- Уменьшите количество употребляемого кофе. Так вы будете чувствовать себя более спокойно и будете лучше спать.

- Хорошо высыпайтесь, не допускайте перенапряжения.

- Возможно, этот совет покажется банальным, но послушайте любимую музыку, посмотрите кинокомедию, любимый фильм. Старайтесь получать положительные эмоции!

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