«Заканчивается кислород, помоги»: последнее сообщение врачу от умершего в больнице пациента

Послдедняя весточка от отца. Фото Татьяны Качан.

Жительница Красноярска Татьяна Качан (ее мать Надежда Качан — экс-мэр Канска) выложила в социальные сети последнее сообщение с телефона своего отца, в котором тот обращается за помощью к врачу.

Татьяна Качан рассказала, что отца госпитализировали 25 октября, он умер 31 октября. В тот день Геннадий Александрович написал СМС-сообщение анестезиологу-реаниматологу, который его лечил: «Заканчивается кислород в реанимации муромской (Муромская — улица, на которой находится ковид-госпиталь в Канске. — Прим. ред.). Помоги».

Все это мужчина под кислородом набрал на кнопочном телефоне. Через несколько часов после этого сообщения родственникам сообщили о его смерти.

Почему пациент писал врачу, а не обратился за помощью к медикам, которые должны были быть на месте – непонятно.

Дочь сообщила и причину смерти отца — пневмония, гипоксия головного мозга, COVID-19.

В своем посте девушка заявила о халатности медперсонала, работающего в реанимации Канской МБ. Якобы врачи долгое время не предпринимали никаких действий для улучшения состояния ее отца – не назначили курс антибиотиков, не проводили анализы. По словам Татьяны, в реанимацию ее отец попал с 40% поражением легких.

Татьяна с отцом. Фото Татьяны Качан.

Татьяна Качан уверяет, что в тот день своего родственника потеряла не только она – в больнице произошло аварийное отключение электроэнергии, а запасные генераторы не заработали, из-за чего аппараты ИВЛ перестали питать кислородом «тяжелых» пациентов. Однако информации о скончавшихся 31 октября в канских больницах в открытых источниках нет.

По этому поводу министерство здравоохранения Краснояского края опубликовала официальный комментарий, цитируем: "Сведения о внештатной ситуации в КГБУЗ Канская МРБ 31 октября не соответствуют действительности. По данным администрации больницы, в день, о котором идет речь в обращении, аварийных отключений в учреждении не было. Заправка кислородной станции в Канской больнице, по информации главного врача, обеспечивается два раза в день, проводится ревизия запасов кислорода, заполняется емкость, из которых происходит снабжение, чтобы исключить перебои. Также в госпитале имеются резервные баллоны с кислородом на случай возникновения внештатной ситуации.

Геннадий Александрович. Фото Татьяны Качан.

По факту качества оказания медицинской помощи погибшему пациенту с тяжелым течением коронавирусной инфекции, о котором идет речь в распространяемом обращении, министерством здравоохранения будет проведена служебная проверка в КГБУЗ Канская МРБ".

Добавим, что коронавирусом переболела вся семья, отец заразился последним.