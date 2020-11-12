Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 12 ноября 2020 года: за сутки заболели 329, умерли 16

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 12 ноября 2020 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 12 ноября 2020 года: за минувшие сутки диагноз подтвердили еще у 329 человек. Всего заболели 30 240. Таким образом, темп прироста составил 1,1%.

Врачи вылечили 22 735 пациентов (+323 за сутки). Скончались 783 человек (+16 за сутки). Провели тестов на коронавирус 1 485 454, из них за последние сутки 18 794.

Под наблюдением медиков на дому 8 195 (+642 новых за сутки). Снято с контроля за последние сутки – 538.

Данные по районам.

- Красноярский край стабильно сохраняет позицию в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, - сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. – Регион все еще находится на 6-м месте. Число выздоровевших незначительно уступает количеству инфицированных. Число летальных исходов продолжает нарастать.