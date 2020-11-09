Как заболевшим коронавирусом получить лекарства бесплатно в Красноярске

Заболевшим коронавирусом лекарства по назначению врача доставят на дом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске заболевшим коронавирусной инфекцией по назначению врача медикаменты будут предоставлять бесплатно. Красноярскому краю выделено 107 млн рублей для приобретения медикаментов для бесплатного обеспечения пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении. До конца года около 14 000 красноярцев смогут получить лекарства.

- Средства в край уже поступили, в течение трех дней будут заключены контракты, в ближайшие дни завершатся процедуры приобретения лекарств, - рассказал министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик.

При подозрении на коронавирус рекомендуется вызывать врача на дом, если состояние тяжелое – скорую помощь. Тяжелые пациенты, требующие стационарного лечения, направляются в стационар. С бессимптомными, легкими и средней тяжести формами по заключению врача можно лечиться амбулаторно. При этом ковидные бригады и дежурные врачи назначают медикаменты, которые доставят на дом, из расчета курсовая доза на курс лечения.

- Как только доктор формулирует диагноз, в этот же день должны быть доставлены медикаменты. В основном доставкой лекарств будут заниматься поликлиники. Кроме того, мы активно привлекаем волонтеров и сотрудников из социальных служб, - дополнил Борис Немик.

Отметим, что в перечень бесплатных лекарств входят препараты для симптоматического лечения, жаропонижающие, арбидол (он уже поступил на склады «Губернских аптек»), ингавирин, антибиотики первой линии по назначению, более серьезные применяются только в стационарах. Новым препаратом «Коронавир» пациенты также будут обеспечиваться бесплатно.

- Подчеркну, что неосложненная коронавирусная инфекция антибиотиками не лечится. Это вирусная инфекция. Антибиотики применяются только в случае появления бактериальных осложнений, пневмонии, которые возникают не ранее 7-10 дня, и только по назначению врача, - отметил министр здравоохранения.