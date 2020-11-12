«Их не разлучила даже смерть»: супруги-врачи скорой помощи умерли от коронавируса в Хакасии

Вместе в жизни и после. Фото: Абакан 24.

Всю свою жизнь они спасали людей, но их самих спасти не смогли… Игорь и Ольга Симаковы, супруги-врачи, проработавшие на станции скорой помощи в Абакане (Хакасия) без малого 80 лет на двоих, умерли от коронавируса.

Как рассказали наши коллеги с канала «Абакан 24», лично знавшие семью, Ольга Григорьевна была фельдшером, уволилась только год назад. А Игорь Николаевич работал врачом, фактически был на передовой, до последнего продолжал помогал пациентам.

«Сколько раз, выезжая на съемки на станцию, мы встречали Игоря Николаевича с чемоданчиком. Шел на вызов. А приветливая Ольга Григорьевна… Невозможно поверить».

- Как жалко, - пишут в соцсетях пациенты, коллеги и ученики. - Игорь Николаевич приезжал на скорой, когда я тяжело заболела. Очень грамотный, внимательный, доброжелательный. В городе много раз видела его, всегда поздоровается. Очень жалко…

- До сих пор берегу лекции Игоря Николаевича.

- Вместе в жизни и после. Их не разлучила даже смерть.

- Игорь Николаевич был примером на скорой помощи. Очень опытный врач, с ним много лет проработали. Был хороший как человек, как врач, как преподаватель мед колледжа. Всегда было интересно слушать его истории про работу. Всегда проконсультирует как специалист. Понесли горе не только родные и близкие, хотя и для нас скорой он был, как родной. Виделись с ним почти каждые сутки на работе.

«Комсомольская правда – Красноярск» приносит соболезнования родным и коллегам погибших.

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