Анатолий Быков, последние новости на 30 ноября 2020 года

Анатолий Быков Фото: Мария ЛЕНЦ

За делом Анатолия Быкова следит вся страна. Бизнесмена то отпускают под домашний арест, то тут же арестовывают. На днях стало известно о том, что у Анатолия Быкова арестовали имущество.

КАКОЕ ИМУЩЕСТВО АРЕСТОВАЛИ У БЫКОВА

Стоимость арестованного - 81 миллион рублей. Суд вынес решение об аресте части имущества Анатолия Быкова по делу об уклонении налогов. Стоимость арестованного - 81 миллион 36 тысяч рублей. Как стало известно журналистам «КП-Красноярск» из собственных источников, речь идет о 7 объектах. Из них 5 участков земли, 2 - здания, одно жилое, другое нет. Читать

ОБВИНЕНИЕ В ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВЕ К СОВЕРШЕНИЮ УБИЙСТВА ПО НАЙМУ

Следователи предполагают, что еще в 2004 году Быков задумал убить 42-летнего предпринимателя из Красноярска, являвшегося учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов. С сентября по октябрь 2004 года он пригласил одного из своих знакомых к себе в дом, находящийся в поселке Удачный и предложил его убить. Мужчина согласился выполнить «просьбу» за 50 тысяч долларов. Читать

В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ АНАТОЛИЯ БЫКОВА

Анатолию Быкову предъявлено новое обвинение – в подстрекательстве к совершению убийства по найму. Начиная с 7 мая этого года экс-политику и предпринимателю столько всего вменяли, что можно запутаться и в делах, и в процессуальных терминах. Убийство, подстрекательство, организация... а тут еще и появилась информация об уклонении от уплаты налогов. Давайте попробуем по пунктам разложить, в чем на сегодняшний день подозревают экс-политика и на какой стадии расследования находятся дела. Публикуем список уголовных дел Анатолия Быкова. Читать