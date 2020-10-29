Стало известно, какое именно имущество арестовали у Анатолия Быкова

Анатолий Быков Фото: Мария ЛЕНЦ

Суд вынес решение об аресте части имущества Анатолия Быкова по делу об уклонении налогов. Стоимость арестованного - 81 миллион 36 тысяч рублей. Как стало известно журналистам «КП-Красноярск» из собственных источников, речь идет о 7 объектах. Из них 5 участков земли, 2 - здания, одно жилое, другое нет.

Напомним, о новом уголовном деле в отношении Анатолия Быкова стало известно в конце октября. Бизнесмена заподозрили в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов совершенное в особо крупном размере»).

- 29 октября 2020 года Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте ряда объектов недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности Анатолию Быкову в рамках обеспечительных мер по делу об уплате налогов, - рассказали «КП-Красноярск» в Красноярском краевом суде. - Ущерб ФНС РФ по Октябрьскому району города Красноярска составил 78 миллионов 640 тысяч 593 рубля. Суд постановил наложить арест в пределах заявленных требований. Арест наложен на семь объектов, кадастровая стоимость которых составляет – 81 миллион 36 тысяч 698 рублей 68 копеек.

Пока постановление не вступило в законную силу. Откуда такие суммы? С 12 миллионами все более или менее понятно - в том же 2017-м Быков зарегистрировал ИП. Что касается 65 миллионов, возможно, речь идет о серьезной сделке, с которой не были заплачены налоги. Так, например, в 2019-м году были сведения, что предприниматель выставил на продажу свой агропромышленный комплекс и базу отдыха - за полмиллиарда. Однако сам он ничего не подтверждал.

В то же время, адвокат экс-политика уверен, что уголовное преследование Быкова имеет политизированный характер.

- Его семья - в силу того, что будет арестовано имущество, остановлен бизнес - останется без средств к существованию, возможности вести привычный образ жизни, - прокомментировал Алексей Прохоров, адвокат Анатолия Быкова. - И, я думаю, это будет использовано как дополнительный рычаг давления на самого Быкова. Я полагаю, таковы причины возбуждения этого уголовного дела. В период 2017-2019 год ряд иностранных компаний передали Анатолию Петровичу право имущественного требования с группой российских компаний, к которым он имеет самое прямое отношение: Окулюс, Деметра и Европа. Если СК исходит из того, что с момента приобретения права имущественного требования на сумму 2,2 миллиарда рублей, Быков приобрел обязанность уплатить НДФЛ, то это логика совершенно неправильная. Потому что обязанность уплатить НДФЛ возникает не позднее следующего дня за днем фактического получения доходов, а не права на эти доходы. Поэтому для меня это осталось неясным, будем разбираться. Так или иначе следствие говорит о том, что Быков не уплатил налог как физлицо в 2017-2019 годах - 65 миллионов и как индивидуальный предприниматель - 12 миллионов. О чем идет речь, какой вид налогов? Ну, предположительно, НДФЛ. Какой, по мнению следствия, срок уплаты налога? Преступление налоговое окончено с момента истечения срока уплаты конкретного вида налога, который вменяется. Все это из постановления осталось для меня неясным. Способ совершение преступления - непредставление декларации и подача декларации, содержащей заведомо ложные сведения. О каких видах декларации идет речь - первоначальная, уточненная? Или же они не подавались? Если же подавались, какие заведомо ложные сведения в них указаны? Все это пока непонятно.

Напомним, Анатолий Быков уже почти полгода находится в СИЗО. Ему вменяют причастность к нескольким убийствам. Однако 22 октября его вдруг выпустили под домашний арест. Защита бизнесмена сумела доказать, что он никуда сбегать не собирается, давить на свидетелей и влиять на ход следствия тоже не намерен. Но прямо в СИЗО к нему пришли силовики и задержали его, на этот раз на 48 часов. После чего доставили в другой следственный изолятор. Анатолий Быков успел только позвонить жене и сообщить об этом.

Но решение о домашнем аресте было принято только по первому обвинению – в причастности Быкова к организации убийства своих подельников Александра Наумова и Кирилла Войтенко. Это произошло в 1994 году. По нему Быкова задержали 7 мая этого года. Затем в процессе следствия ему было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. А 25 августа следственный комитет возбудил новое уголовное дело – в организации убийства поселке Удачном бизнесмена Андрея Неколова, которое произошло в январе 2005 года.

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