Анатолий Быков прокомментировал дело против себя о руководстве преступным сообществом

Анатолий Быков, экс-депутат, бизнесмен и меценат, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, прокомментировал возбуждение второго уголовного дела против себя. Теперь уже - о «Руководстве преступным сообществом».

Напомним, Быкова подозревают в заказе убийства двух подельников, Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Мотив – хотел отомстить за покушение, которое они, предположительно, на него устроили.

- Во время расследования были получены доказательства причастности Быкова к руководству преступным сообществом, – рассказывают в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ. – Вот предварительная версия: с 1993 по 1995 год Быков, желая захватить лидирующее положения в криминальной среде края, контролировать преступные группы, чтобы получить материальную выгоду, сплотил вокруг себя организованные преступные группы, в том числе возглавляемые Вилором Стругановым, Владимиром Татаренковым и другими. Ввел единые нормы поведения и санкции за их нарушения. После 1997 координировал преступную деятельность групп. Их участниками были совершены убийства с целью захвата и сохранения лидирующего положения в криминальной среде края криминальных авторитетов Анатолия Артюшкова в 1997 году и Владимира Филиппова в 1998 году, а также члена одной из преступных групп Красноярска Юрия Хонина в 1999 году.

Сейчас Анаталий Быков находится в СИЗО, он под арестом до начала октября. А недавно опубликовал в соцсетях обращение к красноярцам, в котором утверждает: он невиновен. Приводим фрагменты текста:

«Добрый день, уважаемые земляки! Пошел уже третий месяц, как я нахожусь под арестом в СИЗО по надуманным обвинениям...

На днях в отношении меня возбудили еще одно уголовное дело в организации преступного сообщества. Эта правоохранительная система решила одним концом «дубины» попытаться ударить меня, а другим концом разнести и обвинить всю правоохранительную систему 90-х годов в халатности.

Я авторитетно заявляю, что никогда не возглавлял никаких преступных сообществ. Да, я был лидером в спорте, был лидером на КРАЗе... Начиная с 1997 года, был честным политиком, и выигрывал все выборы, даже те, в которых участвовал, находясь в Лефортово.

Анатолий быков утверждает: он невиновен.Фото: Мария ЛЕНЦ

Побольше бы таких лидеров, которые, как я, строили школы, больницы, храмы, мечети, синагоги...

Вот в этом я являюсь безоговорочным лидером! Я признаю вину лишь в том, что остался жив в лихие 90-е годы...».

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