Фото: Крайизбирком

В Красноярском крае подвели итоги первого дня трехдневного голосования на выборах губернатора. По данным Крайизбиркома, к 20:00 явка в регионе составила 14,75%.

Еще 4383 человека проголосовали на выборах досрочно – это всего 0,2% от общего числа избирателей. В первый день голосования в нем приняли участие врио губернатора Михаил Котюков и экс-губернатор края Александр Усс.

Также на выборы в первый день пришли молодожены, буквально приехавшие на участок из ЗАГСа. Еще одним участником голосования стал боец с СВО, который буквально вчера приехал в отпуск в родное село Дзержинское. Также проголосовать на выборы пришла избирательница, которой в августе исполнилось 100 лет.

Выборы в Красноярском крае будут идти с 8 по 10 сентября. Помимо губернатора, красноярцы выбирают депутата Госдумы от региона, депутата Заксобрания края, Горсовета, глав и депутатов ряда муниципальных образований.