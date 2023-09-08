Молодожены и участник СВО пришли проголосовать на выборах в Красноярском крае

Фото: Дмитрий Шабалин / Gornovosti

В Красноярске на один из избирательных участков пришли молодожены. Они отправились выполнять свой гражданский долг прямо из ЗАГСа. Роликом поделился телеканал «Енисей».

Новоиспеченные супруги Шевяковы смогли приятно удивить сотрудников избирательной комиссии и местных жителей, которые голосовали вместе с ними.

Фото: Дмитрий Шабалин / Gornovosti

Девушка в пышном свадебном платье отдала свой голос на одном из участков на проспекте «Красноярский рабочий», а супругу пришлось ехать на другой участок.

Фото: Дмитрий Шабалин / Gornovosti

По словам молодоженов, они пришли проголосовать после бракосочетания в первый день выборов, потому что считают это важным для будущего своей семьи.

Вчера в родное село Дзержинское прибыл участник СВО. Несмотря на отпуск, уже утром 8 сентября боец проголосовал на одном из избирательных участков населенного пункта. Видео публикует газета «Дзержинец».

Скриншот: видео газеты «Дзержинец»

Выборы будут идти 3 дня – с 8 по 10 сентября. Пройдут 55 избирательных кампаний по голосованию федерального, регионального, муниципального уровня. Избиратели отдадут свои голоса за главу региона, депутата Государственной Думы, Законодательного Cобрания края, Горсовета, глав и депутатов муниципальных образований – городов, районов, сельских советов.