Глава Красноярского края Михаил Котюков проголосовал на выборах

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В Красноярском крае стартовало трехдневное голосование по выбору новой власти в региона. Одним из первых на участок пришел временно исполняющий обязанности главы – Михаил Котюков. Свой голос он отдал в Институте вычислительного моделирования СО РАН.

- Впереди насыщенный рабочий день, поэтому проголосовал с утра. На участке пришлось даже постоять в очереди. Рад, что красноярцам небезразлична судьба нашего края, - рассказал Михаил Котюков.

Как заявил руководитель региона, предстоящие три дня голосования – очень важны для всех жителей Красноярского края. Сейчас именно они формируют команду людей, которая возьмет ответственность за будущее развитие региона и Красноярска – депутат Государственной Думы, представляющий интересы края на федеральном уровне, губернатор и городской совет.

Напомним, что выборы будут идти 3 дня – с 8 по 10 сентября. Пройдут 55 избирательных кампаний по голосованию федерального, регионального, муниципального уровня. Избиратели отдадут свои голоса за главу региона, депутата Государственной Думы, Законодательного Cобрания края, Горсовета, глав и депутатов муниципальных образований – городов, районов, сельских советов.

В Красноярском крае работают больше двух тысяч избирательных участков. Только в краевой столице открыт 401 пункт для голосования. Узнать, где находится необходимый можно на портале Госуслуг или на сайте ЦИК. Все участки открыты с 8:00 до 20:00.

Отметим, что участие в выборах смогут принять 2 050 287 человек. С собой на избирательный участок надо обязательно взять паспорт.

На место губернатора Красноярского края претендуют сразу 5 кандидатов:

За пост главы региона будут бороться пять человек:

- Михаил Котюков, врио губернатора края, партия «Единая Россия»;

- Александр Глисков, депутат Законодательного Собрания края, ЛДПР;

- Андрей Новак, депутат Законодательного Собрания, КПРФ;

- Максим Маркерт, депутат Законодательного Собрания, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»;