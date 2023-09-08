Александр Усс проголосовал на выборах в Красноярском крае

Фото: тг-канал Александра Усса
Сегодня утром бывший губернатор Красноярского края Александр Усс проголосовал на выборах. Об этом он рассказал в своем тг-канале.
8 сентября стартовало трехдневное голосование по выбору новой власти в регионе. Усс написал, что на его участке голосование идет активно, а атмосфера спокойная и доброжелательная.
- Всем нам нужны сейчас единение, ответственность и авторитетная власть, - добавил экс-руководитель края.
Выборы будут идти 3 дня – с 8 по 10 сентября. Пройдут 55 избирательных кампаний по голосованию федерального, регионального, муниципального уровня. Избиратели отдадут свои голоса за главу региона, депутата Государственной Думы, Законодательного Cобрания края, Горсовета, глав и депутатов муниципальных образований – городов, районов, сельских советов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На выборах Красноярского края проголосовал мэр краевой столицы
Он не только отдал свой голос за кандидатов, но и проверил организационную и техническую готовность сразу нескольких избирательных участков. (подробнее)
Глава Красноярского края Михаил Котюков проголосовал на выборах
Одним из первых на участок пришел временно исполняющий обязанности главы – Михаил Котюков. Свой голос он отдал в Институте вычислительного моделирования СО РАН. (подробнее)