В Красноярске на голосование пришла 100-летняя избирательница

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на один из избирательных участков пришла 100-летняя жительница. Серафима Бутакова родилась еще в августе 1923 года: она имеет статус ветерана труда и труженника тыла. Солидный возраст не помешал Серафиме Петровне поучаствовать в выборах губернатора Красноярского края.

Серафима Петровна пришла на избирательный участок в школу №66 на Партизана Железняка. Женщину сопровождал ее сын. Пенсионерка успешно проголосовала и получила небольшой презент от сотрудников участка.

Отметим, что в Красноярске уже стартовали выборы губернатора. Несмотря на то, что в большинстве регионов России голосование начнется 10 сентября, в Красноярском крае его решили сделать трехдневным, поэтому выборы будут проходить с 8 по 10 сентября.