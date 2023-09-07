Красноярский криминальный авторитет Костя Канский переведен в тюрьму

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Красноярский криминальный авторитет Константин Найбауэр (известен как Костя Канский) переведен в тюрьму на 3 года за нарушение порядка отбывания наказания. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В январе 2023 года краевой суд признал мужчину виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Он был приговорен к 8 годам колонии строго режима.

В феврале 2023 года «вор в законе» был переведен в исправительную колонию №6 в Красноярске. Осужденный правила не соблюдал: не трудился, режимные мероприятия выполнять не хотел, а также привлекался к дисциплинарной ответственности. В апреле его признали злостным нарушителем.

Теперь Найбауэра ждут самые строгие условия отбывания. Постановление суда будет исполнено в ближайшее время.

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Из досье Канского: свою воровскую карьеру начал еще во времена СССР – в 1982 году был впервые осужден за угон автомобиля, а было ему всего 17 лет.

На счету Найбауэра несколько судимостей, а также несколько покушений. (подробнее)