В Красноярске прокурор запросил 8 лет лишения свободы для Кости Канского

Фото: скриншот из видео МВД по краю

Прокурор запросил для 56-летнего Константина Найбауэра (Кости Канского) 8 лет лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Константин Найбауэр, более известный, как Костя Канский обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии. В сентябре 2021 года суд присяжных оправдал его. Но в январе 2022 года Апелляционный суд отменил оправдательный приговор из-за многочисленных нарушений со стороны защиты во время судебного процесса.

В итоге дело было направлено на новое разбирательство в Красноярский краевой суд. В декабре 2022 года новые присяжные признали Костю Канского виновным и не заслуживающим снисхождения. Он был отправлен под домашний арест до 15 февраля 2020 года.

Прокурор Красноярского края Роман Тютюник запросил для мужчины 8 лет колонии строгого режима. 10 января суд удалился для вынесения приговора, который будет озвучен на следующий день.

Напомним, что изначально Костю Канского задержали 20 октября 2019 года в его коттедже. По версии следствия он с 1997 года имеет статус «вора в законе». Свое положение он использовал для руководства и координации преступной деятельности в Красноярском крае.

СПРАВКА «КП»

Константин Найбауэр родился 2 ноября 1965 года, впервые осужден в 1982 году Абанским судом за угон автомобиля. Коронован в Москве зимой 2000 года. Последнее задержание также проходило Москве, в 2014 году - тогда его взяли за вымогательство (ст.163 УК России) и этапировали в Красноярск авиарейсом.

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