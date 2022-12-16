Криминального авторитета Костю Канского присяжные заседатели признали виновным по всем пунктам. Фото: МВД

Когда год назад, в середине сентября, Красноярский краевой суд вынес оправдательный приговор Константину Найбауэру, многие поначалу не поверили. Костя Канский, звучная фамилия (точнее – «погоняло») в криминальной среде. Известный еще с 90-х годов, коронованный «вор в законе». И вдруг – невиновный?

Из досье Канского: свою воровскую карьеру начал еще во времена СССР – в 1982 году был впервые осужден за угон автомобиля, а было ему всего 17 лет. В колонии связался с матерыми уголовниками. Говорят, они же и дали ему прозвище «Канский» - почему? К городу Канску отношения не имел, он родился в деревне в Абанском районе.

На счету Найбауэра несколько судимостей, а также несколько покушений. Например, в 2011 году после огнестрельных ранений в спину выжил.

Своего положения в преступной иерархии не скрывал никогда. Назывался «Смотрящим за Красноярском». В октябре 2019 года, поздним вечером в загородный коттедж нагрянули бойцы СОБРа. Были привлечены даже снайперы – на случай. Но 56-летний авторитет не оказал сопротивления. На него завели уголовное дело по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». «Вору в законе» Косте Канскому светило до 15 лет лишения свободы.

Когда дело передали в суд, он заявил: «хочу присяжных заседателей». По закону – имеет право. Поскольку дело особо важное, рассматривали его сразу на уровне Краевого суда. И 13 сентября 2021 года коллегия присяжных выносит свой вердикт: «Невиновен». Прямо единодушно – сколько было человек, все и проголосовали. На основании этого вердикта судья вынес соответствующий оправдательный приговор.

Общественность отреагировала на это: «Не может быть?!» Поскольку сторона обвинения тут же опротестовала приговор, свободу Константин Найбауэр не увидел. В январе 2022 года судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции удовлетворила представление государственного обвинителя – прокурора Красноярского края Романа Тютюника. Основанием стали многочисленные нарушения закона, допущенные стороной защиты в ходе судебного процесса. Так что уголовное дело вернули снова в суд, на второй круг рассмотрения.

В новом процессе такде участвовали присяжные заседатели, другие, и мнение у них прямо противоположное.

- Присяжные единодушно признали Константина Найбауэра виновным и не заслуживающим снисхождения по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Государственное обвинение поддерживал прокурор Красноярского края Роман Тютюник, - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

Пока приговор не будет вынесен и не вступит в законную силу, рано ставить точку. Но помните слова Глеба Жеглова?..

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Костя Канский» пожелал, чтобы его дело рассматривалось судом присяжных заседателей

20 августа в Красноярске в закрытом режиме состоялось предварительное слушание по делу Константина Найбауэра (Кости Канского). Подсудимый на заседании выразил желание, чтобы его дело рассматривалось судом присяжных заседателей, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Красноярского краевого суда. - Суд, рассмотрев представленные материалы дела, назначил дату формирования коллегии присяжных заседателей на 17 сентября 2020 года, которое будет так же проходит в закрытом режиме (подробнее).

В Красноярске закончено расследование по делу «вора в законе» Кости Канского

Подозреваемый в занятии высшего положения в преступной иерархии по прозвищу «Костя Канский» был задержан еще в октябре 2019 года. Следователи ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю в ходе расследования уголовного дела установили, что обвиняемый имеет уголовный статус, обязывающий согласно существующим негласным нормам и правилам всех лиц, имеющих более низкий криминальный статус, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям (подробнее).