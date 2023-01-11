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Происшествия11 января 2023 4:15

«Я вам сейчас бошки поразобью»: красноярский авторитет Костя Канский выслушал приговор суда

В Красноярске Костю Канского приговорили к 8 годам в колонии строгого режима
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Костя Канский

Костя Канский

Фото: Мария ЛЕНЦ

11 января 2023 году в Красноярском краевом суде Константину Найбауеру (Косте Канскому) вынесли приговор. Он признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и приговорен к 8 годам лишения свободы.

На оглашение приговора Найбауэр прибыл в синем спортивном костюме с тростью. 57-летний мужчина едва передвигал ногами, но едва завидев представителей прессы, словно сорвался с цепи - не удержали ни адвокаты, ни приставы. Канский замахнулся тростью и закричал:

- Я вам сейчас бошки поразобью! Иди <подальше> отсюда!

Реакция всех присутствующих - шок. Журналисты округлив глаза пересматривались между собой, не сразу осознав что произошло. Кто-то пришел в себя быстрее, попытался вывести авторитета на диалог вопросами "как дела?", "признаете себя виновным?". Но Канский лишь отмахивался, даже не взглянув на спрашивающего.

Канский замахнулся тростью на журналистов

Канский замахнулся тростью на журналистов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Само оглашение прошло очень быстро. Судья начал зачитывать приговор, что называется, с порога. Всё, как требовал прокурор - 8 лет - ни годом больше, ни годом меньше. Плюс ограничение свободы на 1,5 года. Однако в законную силу решение суда не вступило, у защиты Найбауэра есть время на обжалование.

Костя Канский слушал приговор внимательно, отвернувшись от журналистов, но судью не перебивал. Единственная реакция - кивнул на вопрос "Понятен ли приговор?".

Путь от момента задержания до сегодняшнего решения суда занял больше трех лет. Задержали Канского в его коттедже 20 октября 2019 года. Ему быстро предъявили обвинение, само расследование было проведено так же достаточно быстро.

Защита Кости Канского ходатайствовала о суде присяжных. С этого момента и начались заминки: то один присяжный заболеет, то другой – переносов заседания было много.

Фото: Мария ЛЕНЦ

А закончилось все 16 сентября 2021 года, когда Канского внезапно… оправдали. Присяжные не увидели в Найбауере «вора в законе». Прокуратура с таким решением не согласилась и обжаловала приговор – удачно, кстати.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Апелляционный суд предсказуемо отменил приговор. Дело направили на новое рассмотрение. На этот раз все для Кости Канского вышло не так позитивно. В декабре 2022 года присяжные заседатели признали его виновным и не заслуживающим снисхождения. Дожидаться оглашения приговора мужчину отправили под домашний арест.

Фото: Мария ЛЕНЦ

10 января прокурор Красноярского края Роман Тютюник запросил для Найбауера срок – 8 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. 11 января суд озвучил свое решение - 8 лет строгого режима.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Карьерный путь Кости Канского на криминальном поприще начался еще во времена СССР. Тогда его, еще 17-летнего юнца, осудили за угон автомобиля. Во время отбывания его и нарекли «Канским» - почему именно так – неизвестно, сам Найбауэр родом из Абанского района.

После отсидки Константин на путь исправления не пошел. В 2000 году его «короновали» в Москве. В 2011 году он даже пережил покушение – киллер выстрелил в спину, но криминальный авторитет выжил. Себя Канский называл «смотрящим за Красноярском».

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