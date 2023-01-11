Костя Канский Фото: Мария ЛЕНЦ

11 января 2023 году в Красноярском краевом суде Константину Найбауеру (Косте Канскому) вынесли приговор. Он признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и приговорен к 8 годам лишения свободы.

На оглашение приговора Найбауэр прибыл в синем спортивном костюме с тростью. 57-летний мужчина едва передвигал ногами, но едва завидев представителей прессы, словно сорвался с цепи - не удержали ни адвокаты, ни приставы. Канский замахнулся тростью и закричал:

- Я вам сейчас бошки поразобью! Иди <подальше> отсюда!

Реакция всех присутствующих - шок. Журналисты округлив глаза пересматривались между собой, не сразу осознав что произошло. Кто-то пришел в себя быстрее, попытался вывести авторитета на диалог вопросами "как дела?", "признаете себя виновным?". Но Канский лишь отмахивался, даже не взглянув на спрашивающего.

Канский замахнулся тростью на журналистов Фото: Мария ЛЕНЦ

Само оглашение прошло очень быстро. Судья начал зачитывать приговор, что называется, с порога. Всё, как требовал прокурор - 8 лет - ни годом больше, ни годом меньше. Плюс ограничение свободы на 1,5 года. Однако в законную силу решение суда не вступило, у защиты Найбауэра есть время на обжалование.

Костя Канский слушал приговор внимательно, отвернувшись от журналистов, но судью не перебивал. Единственная реакция - кивнул на вопрос "Понятен ли приговор?".

Путь от момента задержания до сегодняшнего решения суда занял больше трех лет. Задержали Канского в его коттедже 20 октября 2019 года. Ему быстро предъявили обвинение, само расследование было проведено так же достаточно быстро.

Защита Кости Канского ходатайствовала о суде присяжных. С этого момента и начались заминки: то один присяжный заболеет, то другой – переносов заседания было много.

Фото: Мария ЛЕНЦ

А закончилось все 16 сентября 2021 года, когда Канского внезапно… оправдали. Присяжные не увидели в Найбауере «вора в законе». Прокуратура с таким решением не согласилась и обжаловала приговор – удачно, кстати.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Апелляционный суд предсказуемо отменил приговор. Дело направили на новое рассмотрение. На этот раз все для Кости Канского вышло не так позитивно. В декабре 2022 года присяжные заседатели признали его виновным и не заслуживающим снисхождения. Дожидаться оглашения приговора мужчину отправили под домашний арест.

Фото: Мария ЛЕНЦ

10 января прокурор Красноярского края Роман Тютюник запросил для Найбауера срок – 8 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. 11 января суд озвучил свое решение - 8 лет строгого режима.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Карьерный путь Кости Канского на криминальном поприще начался еще во времена СССР. Тогда его, еще 17-летнего юнца, осудили за угон автомобиля. Во время отбывания его и нарекли «Канским» - почему именно так – неизвестно, сам Найбауэр родом из Абанского района.

После отсидки Константин на путь исправления не пошел. В 2000 году его «короновали» в Москве. В 2011 году он даже пережил покушение – киллер выстрелил в спину, но криминальный авторитет выжил. Себя Канский называл «смотрящим за Красноярском».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Криминального авторитета Костю Канского присяжные заседатели признали виновным по всем пунктам

Когда год назад, в середине сентября, Красноярский краевой суд вынес оправдательный приговор Константину Найбауэру, многие поначалу не поверили. (подробнее)

В Красноярске вынесен оправдательный приговор Косте Канскому

В Красноярске завершено судебное разбирательство по уголовному делу «Занятие высшего положения в преступной иерархии» в отношении местного авторитета Кости Канского. 16 сентября Краевой суд вынес ему оправдательный приговор. (подробнее)

В Красноярске прокурор запросил 8 лет лишения свободы для Кости Канского

Прокурор запросил для 56-летнего Константина Найбауэра (Кости Канского) 8 лет лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края. (подробнее)