Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске под суд пойдет наркокурьер, избивший щенка поводком в лифте. Как рассказали в полиции, завершено расследование уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными». Теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, что 2 сентября в красноярских соцсетях появилось видеозапись, как в подъезде многоэтажки на Лесников некий парень в подъезде жестоко избивает щенка ротвейлера. К живодеру тут же выехали волонтеры, которые решили забрать щенка, пока того еще можно спасти. Красноярец же сначала шел в отказ, заявляя, что «щенка не так легко» убить. Но в итоге собаку удалось забрать. Сейчас с маленьким псом все в порядке.

Спустя несколько недель парень вновь стал героем новостей. На этот раз его поймали на распространении закладок. У 30-летнего сибиряка нашли 200 граммов синтетики. В отношении жителя Красноярска тогда завели уголовное дело, по которому ему грозит 20 лет колонии. Материалы расследования сейчас рассматривает суд.

Но и про избиение щенка никто не забыл. Полицейским парень признался, что избивал питомца он не из жестокости, а просто «Воспитывал за евоное поведение».