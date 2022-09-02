В Красноярске мужчина избил поводком щенка в лифте дома на Лесников

Мужчина тащит щенка на поводке по подъезду Скриншот: ЧП-Красноярск

В социальных сетях распространяется видеозапись с жестким содержанием из дома №25 на улице Лесников. На кадрах видно, как мужчина заходит в подъезд с щенком. Малыш суетится, за что оказывается практически висящим на ошейнике – хозяину не нравится, как ведет себя его собака, и он грубо дергает и тащит малыша на поводке за собой. Зайдя в лифт, мужчина сворачивает поводок и начинает с размаху лупить им щенка. Затем поднимает собаку и продолжает избиение уже руками.

Пользователи отреагировали на методы воспитания животного крайне негативно. В то же время видеозаписью заинтересовалась полиция. Как рассказали в пресс-службе МВД, несмотря на то, что заявлений от жителей о жестоком обращении с животным не поступала, сотрудники инициировали проведение проверки.