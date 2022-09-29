Житель Красноярска, избивавший щенка в лифте, попался на закладках. Стоп-кадр видео

Житель Красноярска попался полицейским с подозрительным свертком, в котором находилось порошковообразное вещество. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик, общий вес – почти 200 грамм. Понимая, что отпираться бесполезно, 30-летний мужчина признался: купил порошок через интернет. Нет, не для собственного употребления, а чтобы перепродать по дозам и таким образом обогатиться (назвать деньги от наркотиков заработком – честно – язык не поворачивается). На камеру на допросе клянется: занимается этим всего две недели.

Грозит ему много – возможно даже лет двадцать в колонии, решать будет суд. Уголовное дело полиция завела по статье «Приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере».

Но это еще не все. 1 сентября молодой человек попал в сводки, когда в соцсетях появилась видеозапись о жестоком обращении с щенком – хозяин избивает маленького ротвейлера в подъезде. Зоозащитники тогда забрали малыша, показали ветеринару. А в отношения экс-владельца проводится проверка по факту жестокого обращения с животным. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции.