Полиция Красноярского края поблагодарила жителя Железногорска за информацию о мужчине с ружьем

Мужчина с ружьем напугал многих Фото: соцсети

В понедельник, 23 января, соцсети облетело сообщение о мужчине с ружьем в Железногорске. Однако полиция региона поблагодарила человека, который сообщил им об этом, за «проявленное неравнодушие».

- Сегодня полицейскими Железногорска была проверена информация о появлении рядом со школой человека, у которого при себе, предположительно, находилось оружие. Во взаимодействии с органами местного самоуправления, частными охранными предприятиями, экстренными службами города был незамедлительно реализован комплекс мер по обеспечению безопасности населения, в том числе несовершеннолетних, посещающих дошкольные и школьные учреждения, - написали полицейские.

В итоге выяснилось, что опасности нет, а по улице шла 19-летняя девушка с бутафорской игрушкой. Несмотря на это полицейские говорят: бдительность, проявленная местным жителем, заслуживает слов благодарности.

Руководство МВД призвало всех жителей края быть внимательными и сообщать в органы о подозрительных людях или предметах.

- Помните, что ваше неравнодушие может спасти жизнь других людей, а информацию в любое время суток готовы принять и проверить сотрудники полиции.

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