«Детям сказали, что это понарошку»: родители рассказали о ситуации в школах и детсадах Железногорска, возле которых видели вооруженного мужчину

В Железногорске усилили безопасность в школах из-за сообщений о мужчине с ружьем

Родители железногорских школьников и детсадовцев рассказали «КП-Красноярск» о ситуации в городе, где разыскивают неизвестного мужчину с ружьем. По их словам, практически все учреждения Железногорска уже пусты.

Родители рассказали, что забирать детей из школ и детских садов их позвали между 14-15 часами. Причем, забирать должны были именно родители – никаких братьев, бабушек и дедушек:

- Сын сказал, что посреди урока учителю позвонили, она закрыла дверь в классе на ключ. Сказала, чтобы они позвонили родителям, попросили их забрать лично. В окно они видели, как приехала полиция. Нас на входе просили сообщить фамилию, класс, показать сумки, когда мы за детьми пришли, - рассказывает Надежда Ключевская.

- Я своего забирала из сада – дежурили на территории несколько полицейских. Подруги говорят, что в их садах также по 2-3 человека на территории, один внутри, - Ольга Николаева.

- У нас везде закрыты калитки и двери. Вход в сад только через центральную, детей забирают только родители, никаких бабушек и других родственников, - Алена Потехина.

Железногорец Евгений Белов привел слова своей дочери, которая учится в 3 классе:

- У нас паники не было, нас просто попросили не выходить, объяснили, что учения от полиции, якобы дяденька с ружьем ходит, но это понарошку. Отдадут нас только родителям, всем, кого в обед не заберут – значит, будем сидеть до вечера, уроки делать, играть.

Однако не во всех школах поход к объяснению проблемы детям был таким мягким:

- Аленушка (дочь) сказала, что их просто закрыли в кабинете, учитель сказала, что мужик с ружьем ходит. Полиция по кабинетам ходила, проверяли и пересчитывали всех. Они боялись, Алена мне писала каждые 5 минут. До машины бегом бежал.

Но не во всех школах педагоги и охранники стали дожидаться родителей:

- Моего ребенка первый класс школа 102 охранник выпустил на улицу и сказал быстро бежать домой! (со слов дочери), - Леонид Аношенков.

Добавим, что мужчину с ружьем (если это действительно ружье, на видео и скриншотах разглядеть сложно) все еще не нашли. Его заметили горожане рядом со школой №101 днем. После звонка в ЕДДС началась реакция: во всех учреждениях усилили охрану, а детей распустили по домам, но только в руки родителей.

В МВД по Красноярскому краю горожан призывают не паниковать, но проявлять осторожность. Сейчас полицейские проверяют жилые массивы, чердаки и другие места, где мог спрятаться мужчина.

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