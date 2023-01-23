То самое оружие Фото: МВД

Стало известно, кто ходил с оружием около школы в Железногорске. Личность человека, здорово напугавших 23 января жителей города, выяснили сотрудники прокуратуры.

По информации краевого ведомства, «мужчиной» оказалась... девушка! Ей 19 лет, и она утверждает, что коллекционирует такие игрушки. Зачем и так ли это, пока не понятно. Возможно за версией о коллекционировании скрывается что-то другое. Так или иначе, оружие оказалось бутафорским - его жительница города приобрела в интернет-магазине. В этот момент она как раз забрала заказ и шла с пункта выдачи домой. А попала во все соцсети и СМИ!

Еще девушка оказалась в отделе полиции - сейчас ее опрашивают правоохранители. Пока другой информации о случившемся нет. По информации МВД, ее на видео узнал отец и сообщил об этом оперативникам.

Напомним, в ЗАТО Железногорск под Красноярском заметили неизвестного мужчину с ружьем. Как сообщает городская администрация, в школах и детских садах усилен режим безопасности.

Подозрительного мужчину встретили в 33-м районе возле школы №101. Местные жители сообщают, что этого же человека замечали у школ №97 и 102, но информация неофициальная.

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