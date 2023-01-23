В Железногорске возле школы заметили мужчину с ружьем

23 января в ЗАТО Железногорск под Красноярском заметили неизвестного мужчину с ружьем. Как сообщает городская администрация, в школах и детских сад усилен режим безопасности.

Подозрительного мужчину встретили в 33-м районе возле школы №101. Местные жители сообщают, что этого же человека замечали у школ №97 и 102, но информация неофициальная.

В мэрии Железногорска передают, что изначально в ЕДДС позвонил человек, который и сообщил о подозрительно мужчине с ружьем. Сейчас все образовательные учреждения города закрывают свои территории. На подходах к детсадам и школам выставлена дополнительная охрана.

Также сообщалось, что мужчина уже начал стрелять, но это информация опровергнута. Сейчас полицейские разыскивают нарушителя спокойствия. Они проверяют жилой массив, чердаки и подвалы зданий.

Кроме того, полицейские Красноярского края просят железногорцев не выходить на улицу в районе улицы Школьная. О подозрительных людях призывают сообщать по номерам 8(39197)4-58-58, 6-58-58, 02/102.