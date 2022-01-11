Медикам из лесосибирской больницы, где погиб пациент, сделали выговор Фото: соцсети

Медикам из лесосибирской больницы, где погиб пациент Сергей Ромашов в день их новогоднего корпоратива, сделали выговор. Такую меру наказания для персонала лечебного учреждения утвердили в региональном минздраве.

«Нарушение правил служебного поведения, норм профессиональной и корпоративной этики, повлекших репутационный урон коллективу больницы», — такую формулировку указали в сопутствующих документах.

В ведомстве отметили, что подобное поведение в стенах больницы приводит в итоге к конфликтным ситуациям. Ранее в минздраве сообщили, что Сергей Ромашов поступил в больницу 25 декабря. Его сразу же прооперировали, но состояние оставалось тяжелым. Но, несмотря на усилия врачей, 5 января 2022 года мужчина скончался.

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