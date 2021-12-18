Боксеру Марку Петровскому вручили ключи от двухкомнатной квартиры в Красноярске

Марку Петровскому вручили ключи от квартиры. Фото: официальный портал Красноярского края

Боксеру Марку Петровскому, завоевавшему золото в чемпионате мира по боксу 2021, вручили ключи от квартиры в Красноярске. Об этом сообщили на официальном портале Красноярского края.

Решение подарить Марку квартиру озвучил губернатор Александр Усс в ноябре этого года, после того, как Петровский завоевал золото на чемпионате мира по боксу 2021 в Белгороде в категории свыше 92 килограмм. Ключи от двух комнатной квартиры спортсмену вручил руководитель Федерации бокса края Михаил Ермолаев.

Марк Петровский. Фото: официальный портал Красноярского края

- Я очень счастлив. Большое спасибо Александру Викторовичу за такой подарок, который станет отличным стимулом, чтобы тренироваться еще больше, попасть на Олимпиаду и показать там наивысший результат – получить золотую медаль, - сказал Марк Петровский.

Спортсмен родился в Минусинске, а сейчас учится в Москве. После окончания обучения он планирует вернуться в Красноярский край.

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