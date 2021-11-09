Наградой за чемпионский титул боксер Марк Петровский станет квартира в Красноярске. Фото: пресс-служба правительства края

Минусинский боксер Март Петровский с триумфом вернулся из сербского Белгорода, где завоевал титул чемпиона мира в самой престижной весовой категории – более 92 килограммов. В Красноярске он встретился с губернатором края Александр Уссом. Сначала рассказал о соревнованиях и о том, какими усилиями ему далась победа на мировом чемпионате. Затем поделился планами на будущее.

- Олимпийский цикл – это сейчас самое важное. Нужно продолжать готовиться, наращивать обороты. Хочу попасть на Олимпийские игры и, конечно, завоевать медаль высшей пробы, - поделился спортсмен. 10 ноября он едет домой, в Минусинске примет участие в открытии турнира по боксу памяти своего первого тренера Анатолия Савченко. Затем у Марка учеба в Москве, а после нее он планирует вернуться в Красноярский край.

- Чтобы твое желание не изменилось, решено подарить тебе двухкомнатную квартиру в Красноярске. Думаю, это в хорошем смысле слова закрепит тебя на сибирской земле, поможет продолжить заниматься любимым делом и развивать бокс на берегах Енисея, - сказал Александр Усс.

Добавим, что чемпионат мира 2021 года по боксу, который проходил в Сербии с 25 октября по 6 ноября, стал для Марка Петровского дебютным. На соревнованиях столь высокого уровня спортсмен еще не выступал ни разу.

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