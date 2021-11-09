Чемпион мира по боксу Марк Петровский с триумфом вернулся в Красноярск

Чемпион мира боксер Марк Петровский с триумфом вернулся в Красноярск. Фото: министерство спорта Красноярского края

Чемпион мира в весовой категории свыше 92 кг боксер Марк Петровский с триумфом вернулся домой из столицы Сербии Белграда. Там он завоевал свое золото в самой престижной категории у соперников из Германии, Эквадора, Ямайке. А в финале сошелся с Давидом Чалояном из Армении и одолел его. Принес России первую за 18 лет в копилке российской сборной в этой весовой категории и первую боксерскую чемпионскую медаль Красноярскому краю.

Несмотря на ночное время, в аэропорту Красноярская 22-летнего чемпиона встречали министр спорта Красноярского края, представители краевой федерации бокса, друзья и болельщики. Спортсмен продемонстрировал свой чемпионский пояс и поблагодарил всех за поддержку.

- Очень ранний рейс, но собралось так много людей. Это очень приятно и на душе тепло, это наша общая победа. Спасибо всем, кто поддерживал, болел, писал мне во время соревнований. Когда ты находишься на чужбине и тебе пишут пожелания удачи в соцсетях, это заставляет выступать еще лучше, отдаваться на сто процентов и прибавлять с каждым раундом. Насколько тяжелые были бои, можно судить по моему лицу. Прошло уже четыре дня, потихоньку заживает. Это мой первый зарубежный турнир и сразу чемпионат мира. Я просто счастлив, что удалось победить. Еще, конечно, не совсем понял, но осознание потихоньку приходит. Извиняюсь перед теми, кому еще не успел ответить в соцсетях, в скором времени всем отвечу. Сейчас нельзя расслабляться. Я стал для соперников целью, и ко мне будут готовиться отдельно, – сказал Марк Петровский.

Фото: министерство спорта Красноярского края

Планы на ближайшее будущее: вернуться в Минусинск, немного отдохнуть и восстановиться. Затем Марк вернется на работу, он – сотрудник уголовного розыска полиции. А впереди у спортсмена подготовка и серия состязаний к Олимпиаде , которая пройдет летом 2024 года в Париже.

- Мы все болели за Марка. Все поединки складывались непросто, и очень здорово, что все получилось. Сколько бы спортсмен не тренировался и упорно бы не шёл к своей цели, на таких соревнованиях очень многое зависит от того, поймал ты удачу за хвост или нет. Человек трудился очень напряженно много лет, хорошо учился в школе. Для многих это пример для подражания в том, что можно совмещать учебу и спорт, при этом достигая очень высоких результатов. Спорт есть спорт, к любому пьедесталу труден путь, и без серьезных преодолений больших результатов не добиться. Тем ценнее эта золотая медаль, у нас появился новый герой, – заявил министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.

Фото: министерство спорта Красноярского края

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