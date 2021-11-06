На капе написано «Сибиряк»: боксер Петровский из Минусинска стал чемпионом мира. Фото: Федерация бокса РФ

На чемпионате мира по боксу, который состоялся в Сербии, золото в супертяжелом весе завоевал российский боксер родом из Минусинска Марк Петровский. В финальной битве он одержал победу над соперником из Армении Давитом Чалояном со счетом 4-1.

— Большое спасибо за поздравления! Я безумно рад этой победе, просто не передать словами. Да, я после поединка показывал капу, а на ней написано: «Сибиряк», — сказал Петровский после победы.

Он поделился, что был очень напряжен в финале. И так и не понял, за что ему отсчитали нокдаун в первом раунде.

— Главное – я выиграл. Соперник очень крепкий. Желаю ему здоровья, думаю, мы еще ни раз встретимся, он гораздо опытнее, но на то она и молодость, чтобы брать свое. Знаю, что в последний раз золото в тяжелом весе на чемпионатах мира брал Поветкин! И сейчас мне особенно приятно принести золотую медаль, — добавил Петровский.

Отметим, что после победы Поветкина в 2003 году, российская сборная не получала золота в супертяжелом весе.

Главный тренер российской сборной Виктор Фархутдинов сказал, что они верили в Петровского, и теперь он является кандидатом на поездку на Олимпиаду в Париже.