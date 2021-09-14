Видео пожара на Норильской в Красноярске 14 сентября 2021 опубликовали в соцсетях. Скрин из видео ЧП Красноярск

Видео пожара на Норильской в Красноярске 14 сентября 2021 сняли очевидцы. Как сообщает пресс-служба МЧС по краю, возгорание произошло в районе Мясокомбината на Норильской, 8.

В ведомстве передают, что загорелся строительный мусор на стройплощадке. Площадь возгорания – 50 квадратных метров. Пожар тушат 3 единицы техники и более 10 человек.

На кадрах виден густой черный дым рядом с многоэтажной новостройкой. О пострадавших не сообщается.

Добавим, что это уже второй серьезный пожар в Красноярске за день. Утром 14 сентября загорелось здание автосервиса на Дорожной, 16А. «КП-Красноярск» публиковала фото и видео пожара.