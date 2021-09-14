Фото пожара на Дорожной в Красноярске 14 сентября 2021 публикуют очевидцы Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото пожара на Дорожной в Красноярске 14 сентября 2021 публикуют очевидцы. Напомним, возгорание произошло в здании бокса авторазборки на улице Дорожная, 16А в Железнодорожном районе Красноярска. Воспламенение произошло утром.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщают в МЧС по Красноярскому краю, горит кровля здания. На место выехали пожарные и спасатели. Есть опасность перемещения огня на соседние строения.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Произошло загорание кровли бокса авторазборки. Есть угроза распространения огня на соседние строения. Звеньями ГЗДС проводится разведка, - передают в ведомстве.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Очевидцы сообщают, что на месте пожара слышны взрывы. Полиция перекрыла въезд на улицу дорожную. О пострадавших не сообщается.

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