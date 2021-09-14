Видео пожара на Дорожной в Красноярске 14 сентября 2021 публикуют очевидцы Фото: Мария ЛЕНЦ

Видео пожара на Дорожной в Красноярске 14 сентября 2021 публикуют очевидцы. Напомним, что возгорание в Железнодорожном районе произошло утром. «КП-Красноярск» также публиковала фото пожара.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Красноярскому краю, загорелась крыша здания бокса авторазборки на Дорожной, 16А. Дым от огня был виден даже на проспекте Свободном и в районе улицы Маерчака.

Очевидцы сообщают, что были слышны взрывы. Полиция оцепила проезд по Дорожной, сейчас там проехать нельзя. На месте работают сотрудники МЧС. О погибших и пострадавших не сообщается.

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Фото пожара на Дорожной в Красноярске 14 сентября 2021 публикуют очевидцы

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