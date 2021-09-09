13-летние девочки, пропавшие в Красноярском крае, могут находиться с тремя парнями

В Лесосибирске и окрестностях продолжаются поиски 13-летних Лены и Дианы. Их ищут волонтеры, полицейские и росгвардейцы. Ранее сообщалось, что девочки могут находиться в деревне Колесниково в доме с синей крышей.

Волонтер рассказал «КП-Красноярск», что девочки могут находиться с тремя мальчиками: Максимом, Кириллом и Александром. По его информации, с мальчиками сейчас работают полицейские. При этом сами девочки пока не найдены, хотя их видели в магазине.

Добавим, что по информации знакомых, девочки не отличались примерными поведением. По данным прокуратуры Красноярского края, они могли сбежать из-за конфликта с родителями.

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В Красноярском крае продолжаются поиски двух 13-летних школьниц из Лесосибирска – Лены Беловой и Дианы Шульц. На поиски девочек отправился весь личный состав полиции Лесосибирска. (подробнее)

Родители не заявили в полицию о пропаже двух лесосибирских школьниц

В Красноярском крае полиция продолжает искать двух пропавших школьниц: 13-летних Лену Белову и Диану Шульц. Тем временем в соцсетях появляются их фото, на которых они живые и невредимые находятся в каком-то супермаркете. Только одежда на них не своя, а мужская, и совсем не по погоде. (Подробнее)

Две тринадцатилетние девочки пропали в Красноярском крае

В Красноярском крае пропали две 13-летние девочки. Лена Белова и Диана Шульц не появляются дома в Лесосибирске вторые сутки. По словам местных жителей, подростки сейчас находятся в 22 километрах от родного города в компании неизвестного молодого человека. (Подробнее)