«Ищите частный дом с синей крышей»: Пропавшие девочки из Красноярского края могут находиться с парнем

13-летние Лена Белова и Диана Шульц Фото: соцсети

В Красноярском крае продолжаются поиски двух 13-летних школьниц из Лесосибирска – Лены Беловой и Дианы Шульц. На поиски девочек отправился весь личный состав полиции Лесосибирска.

Информация о возможном местонахождении девочек разница. В соцсетях пишут, что их видели с неизвестным взрослым мужчиной. Однако эту информацию нигде не подтверждают:

- Видела их в автобусе 6 сентября, ехали в Колесниково. Вечером я уезжала оттуда и девочку с рыжими волосами видела сидящую на обочине, прямо на земле, недалеко от въезда в поселок. С ней рядом был какой-то парень, не поняла, был это кто-то из местных или нет. А днем, когда только приехали, они поднимались на гору, видела издалека, — написал пользователь соцсетей.

Последний раз подруг видели в магазине в деревне Колесниково. С тех пор – тишина. Кроме того, в соцсетях появлялась информация, что Диану и Лену уже нашли. Но это также оказалось неправдой.

В прокуратуре Красноярского края передают, что у одной из девочек был конфликт с матерью. Вторая могла сбежать с подругой «за компанию». Более того, выяснилось, что родители девочек об их пропаже не заявляли:

- Предварительная причина ухода конфликт с матерью одной из девочек. Но при этом на профилактических учетах, ни родители, ни дети не состояли. По факту пропажи заявлений в полицию не поступал, - сообщают в ведомстве.

Также известно, что маму Дианы зовут Кристина, но она свои отношения с дочерью не комментирует, и отказывается общаться с журналистами. Полиция же начала поиски девочек именно после мониторинга социальных сетей. Тем временем, в сети активно обсуждается то, что девочки живы (чему люди в комментариях очень рады), но домой они явно не собираются.

Знакомая Лены рассказала, что девочка из неблагополучной семьи. Уже в 12 лет она гуляла с мальчиками:

- Я знаю Лену. Она из неблагополучной семьи, могу сказать только одно, в её воспитании вседозволенность. В свои 12 лет уже ходила и целовалась с мальчиком и говорила, что у них любовь, и он её парень.

Одноклассник девочек рассказал, что Лену действительно сложно назвать прилежной девочкой. Она плохо училась, хотя школу не пропускала. Ее подруга Диана - полная противоположность:

- Диана учится хорошо, уроки делает и школу не пропускает.

Один из участников поисков рассказал, что одна из девочек отправила волонтерам фотографию дома, в котором они находятся, но сразу удалила. Возможно, подруги находятся в частном доме с зеленой крышей в Колесникове с парнем по имени Кирилл:

- Одна из девочек скинула волонтерам фото, где они обитают, и сразу удалила. Всем, кто занят поисками: ищите частный дом с полукруглой синей крышей и парня по имени Кирилл. Фото удалили сразу, как только отправили волонтерам. Они даже скрин не успели сделать. По моей информации, в последнее время они могли быть с местными мальчиками: Кириллом, Максимом и Александром. Сейчас с парнями работают оперативники, - рассказывает волонтер.

Примечательно, что один из мальчиков, по имени Кирилл, с которыми могут быть Диана и Лена, ранее также сбегал из дома. Сейчас ему 14 лет, второму юноше, Максиму, сейчас, судя по информации из соцсетей, 16 лет.

Следственный комитет по Красноярскому краю же начал доследственную проверку. Однако уголовное дело пока заведено не было. К поискам девочек присоединилась Росгвардия.

Напомним, Диана и Лена пропали 7 сентября. Девочки отправились с ночевкой к подруге, но домой не вернулись.

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